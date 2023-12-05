"Прокляну!": Полякова різко відповіла на хейт коментаторів стосовно фігури і таланту доньки

Старша дочка співачки Олі Полякової, 18-річна Маша після відпустки в теплих крях оприлюднила у мережі знімки в купальнику, через що натрапила на хейт.

"Добрі" коментатори зашеймили дівчину стосовно її зовнішнього вигляду, за що отримали різку і сміливу відповідь від мами.

А пізніше і сама Маша запитала, чи не набридло підписникам витрачати на неї свій час.

Реклама:

Знімки, через які Маша отримала чимало хейту з боку лукістів фото з instagram

"Порнографія, фу, як гидко; треба трохи ляхи скинути; як можна було перетворитися на таку свиню?", - написали під фото на сторінці Instagram Маші.

Мама завжди заступається за свою доньку скрін з Instagram

Полякова відповіла майже на кожний образливий коментар

Але на цьому образи в бік Полякової старшої не закінчилися. 3-го грудня дівчинка заспівала на концерті в Одесі, і показала фото і відеозвіт з заходу. Цього разу "фанати" вирішили прокоментувати відсутність музикальних талантів Полякової.

Деякі коментарі настільки огидні, що ми вирішили не показувати і не розповсюджувати їх.

Мама випередила горе-коментаторів

Як відомо, Полякова завжди відповідає хейтерам, які критикують її доньку. Так, нещодавно дівчата наробили фото в купальниках, використавши надмірний фотошоп, щоби позлити підписників-критиканів.