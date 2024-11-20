"Зараз без жартів": Квіткова показала, без якої крижаної процедури не проходить її ранок

Марія Мельник 20 листопада, 16:00
Даша Квіткова - обличчя без мейку
фото з Instagram

Блогерка Даша Квіткова показала, яка процедура вже давно стала основою її ранкової рутини.

У своєму Instagram Даша з ложками на обличчі та мискою з льодом показала, як дбає про шкіру обличчя.

"Зараз без жартів, але без льодяної води не проходить мій ранок вже декілька років", - розповіла Квіткова.


Квіткова прикладає ложки до очей

Робіть як Даша, щоби зранку бути без набряків на обличчі

Ранкова рутина Квіткової

Блогерка прикладає ложки саме до зони навколо очей

Даша Квіткова занурила обличчя в лід

Ложки ложками, а після цього Даша занурює обличчя в миску з льодом

Миска з льодом

Уявіть, як така процедура бадьорить зранку

Нагадаємо, раніше в коментарі для ТаблоID Квіткова розказувала про лайфхаки і цікавинки догляду за собою, а також скільки коштує її найдорожчий доглядовий засіб.

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