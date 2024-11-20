"Зараз без жартів": Квіткова показала, без якої крижаної процедури не проходить її ранок
Блогерка Даша Квіткова показала, яка процедура вже давно стала основою її ранкової рутини.
У своєму Instagram Даша з ложками на обличчі та мискою з льодом показала, як дбає про шкіру обличчя.
"Зараз без жартів, але без льодяної води не проходить мій ранок вже декілька років", - розповіла Квіткова.
Нагадаємо, раніше в коментарі для ТаблоID Квіткова розказувала про лайфхаки і цікавинки догляду за собою, а також скільки коштує її найдорожчий доглядовий засіб.
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