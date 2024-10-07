"Зацукрити на згадку в серці": Квіткова в Африці здійснила свою дитячу мрію. Відео

Марія Мельник 7 жовтня, 13:30
Квіткова у шортах і піджаку

Квіткова показала, як здійснила свою мрію

фото з Instagram

Блогерка Даша Квіткова продовжує досліджувати мальовничі куточки Африки.

Цього разу дівчина здійснила свою дитячу мрію - зустрілася з пінгвінами.

"Коли я була маленькою, в мене була міні-мрія: працювати в зоопарку з пінгвінами. Сьогодні, в Кейптауні, здійснилась наша зустріч", - поділилася враженнями Даша.


Квіткова у вельветі з пінгвіном

Даша Квіткова для зустрічі зі своїми кумирами одягнула білий топ з шортами і вельветовий піджак

фото з instagram
Цього разу у пості дівчини більше фото милих створінь, ніж її самої

Цього разу у пості дівчини більше фото милих створінь, ніж її самої

Та й самі aфриканські птахи, схоже, не проти побути зірками українського Instagram

Та й самі aфриканські птахи, схоже, не проти побути зірками українського Instagram

Зацукрити на згадку в серці і діставати при поганому настрої, - ось що зробить Даша зі своїми враженнями

"Зацукрити на згадку в серці і діставати при поганому настрої", - ось що зробить Даша зі своїми враженнями

Як відомо, Квіткова з тих, хто не чекає на "чудо", а самостійно здійснює власні мрії. У червні 2022-го вона опинилася у місці, куди вже давно хотіла потрапити.

Читайте також:

"Відчуваю себе дохлячкою": Квіткова спробувала потренуватися з Кароль та була вражена. Відео

"Найкраще, що зі мною сталося": Квіткова ніжними фото привітала з 3-річчям сина від Добриніна

Квіткова у ліфі та спортивних шортах посиділа на столі в зухвалих позах. Фото

Квіткова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів