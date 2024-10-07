"Зацукрити на згадку в серці": Квіткова в Африці здійснила свою дитячу мрію. Відео
Блогерка Даша Квіткова продовжує досліджувати мальовничі куточки Африки.
Цього разу дівчина здійснила свою дитячу мрію - зустрілася з пінгвінами.
"Коли я була маленькою, в мене була міні-мрія: працювати в зоопарку з пінгвінами. Сьогодні, в Кейптауні, здійснилась наша зустріч", - поділилася враженнями Даша.
Як відомо, Квіткова з тих, хто не чекає на "чудо", а самостійно здійснює власні мрії. У червні 2022-го вона опинилася у місці, куди вже давно хотіла потрапити.
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