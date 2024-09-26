Квіткова у ліфі та спортивних шортах посиділа на столі в зухвалих позах. Фото

Даша продовжує хвалитися спортивним тілом у все нових і нових зйомках Фото soul.onfilm

Блогерка Даша Квіткова потішила своїх фанів новим мінімалістичним фотосетом.

Цього разу молода мама посвітила рельєфним пресом у чорному топі та трикотажних спортивних шортах, які підкотила зверху. Позує Даша, сидячи на дерев'яному столі в порожній кімнаті з білими стінами.

Дерев'яний стіл та максимально простий аутфіт

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"І не було в світі двох сердець, більш близьких ніж ці, більш схожих душ і таких співзвучних почуттів між собою. Переконання", - підписала загадковою фразою фото Квіткова.

Про що або про кого замислилася Даша?

Зухвалі розслаблені пози теж можуть бути сексі

Нагадаємо, нещодавно Квіткова здивувала дуетом з Клавдією Петрівною, в якому блогерка дебютувала як виконавиця.

Раніше в липні 26-річна Даша позувала топлес.