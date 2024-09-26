Квіткова у ліфі та спортивних шортах посиділа на столі в зухвалих позах. Фото
Блогерка Даша Квіткова потішила своїх фанів новим мінімалістичним фотосетом.
Цього разу молода мама посвітила рельєфним пресом у чорному топі та трикотажних спортивних шортах, які підкотила зверху. Позує Даша, сидячи на дерев'яному столі в порожній кімнаті з білими стінами.
"І не було в світі двох сердець, більш близьких ніж ці, більш схожих душ і таких співзвучних почуттів між собою. Переконання", - підписала загадковою фразою фото Квіткова.
Нагадаємо, нещодавно Квіткова здивувала дуетом з Клавдією Петрівною, в якому блогерка дебютувала як виконавиця.
Раніше в липні 26-річна Даша позувала топлес.
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