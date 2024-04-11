Квіткова відповіла на закиди про свій "меркантильний" роман із одруженим

Блогерка Даша Квіткова після розлучення з ведучим Нікітою Добриніним не висвітлює у мережі подробиці особистого життя.

Однак днями блогер Богдан Беспалов заявив, що 25-річна холостячка не самотня.

За його інформацією, вона нібито перебуває у стосунках із харків'янином Максимом Лавриненком - власником одного з найвідоміших Telegram-каналів - "Труха".

"На хвостику приносять "кошенята" наступне: "Маю для тебе інсайд: вже кілька разів у нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком. Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі". Ой, я щось не звернув уваги, що Максим одружений" – припустив Богдан Беспалов.

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На фото Максим Лавриненко фото з instagram Максима

Сама Квіткова відразу відреагувала на плітки і заявила, що нині не перебуває у стосунках:

"Я не у стосунках і не зустрічалась ні з ким після розлучення. Моє серце не зайняте. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно, - я дам вам знати", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, Даша Квіткова і блогер Нікіта Добринін розлучилися у січні минулого року. Експодружжя виховує спільного сина Лева.

Кілька місяців тому Даша відповідала, чи зраджувала колишнього чоловіка та чи мала роман з Лаченковим. А у січні Квіткова припустила, з ким з відомих холостяків пішла б на побачення.