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"Давайте берегти найдорожчих": DziDzio у день народження мами замилував рідкісним фото з нею

Марія Мельник - 19 лютого, 16:30

Співак Михайло Хома, відомий раніше як Дзідзьо, святкує день народження близької для нього людини.

У своєму Instagram 41-річний музикант запостив фото з мамою Галиною і залишив теплі слова на її адресу.

"Дорога моя матусю! Вітаю вас з Днем народження! Дякую за життя, за вашу безмежну любов, турботу і доброту. Ви – моя сила, моє натхнення і найбільший скарб. Нехай Господь оберігає вас, дарує здоров’я, радість і багато щасливих років. Люблю Вас безмежно!", - написа люблячий син.

Співак з мамою

"Це фото минулорічне, осіннє, коли мама приїжджала до мене в гості до Києва з Португалії. У нас так мало спільних фото, треба зустрічатися частіше! Як мама завжди каже: "Час не приходить, а минає"… І це правда. Тому давайте берегти найдорожчих і цінувати кожну мить разом!", - закликак він

фото з Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував, як створювався проєкт DZIDZIO, хто першим допоміг на шляху до популярності та як Хома експериментував із образами.

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