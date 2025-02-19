"Давайте берегти найдорожчих": DziDzio у день народження мами замилував рідкісним фото з нею
Співак Михайло Хома, відомий раніше як Дзідзьо, святкує день народження близької для нього людини.
У своєму Instagram 41-річний музикант запостив фото з мамою Галиною і залишив теплі слова на її адресу.
"Дорога моя матусю! Вітаю вас з Днем народження! Дякую за життя, за вашу безмежну любов, турботу і доброту. Ви – моя сила, моє натхнення і найбільший скарб. Нехай Господь оберігає вас, дарує здоров’я, радість і багато щасливих років. Люблю Вас безмежно!", - написа люблячий син.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував, як створювався проєкт DZIDZIO, хто першим допоміг на шляху до популярності та як Хома експериментував із образами.
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