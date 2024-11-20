DZIDZIO vs Михайло Хома: як змінювалося alter ego популярного артиста, якому виповнюється 41

Михайло Хома зараз відійшов від образу DZIDZIO, який приніс йому велику популярність Фото: Instagram

"Я і Сара", "Каділак", "Павук" – ці та інші хіти зробили мегапопулярним Михайла Хому, який виступав в образі DZIDZIO. Це амплуа – відчайдушний вихід із зони комфорту та боротьба з власними комплексами.

ТаблоID розкаже, як створювався проєкт DZIDZIO? Хто першим допоміг на шляху до популярності? Як Хома експериментував із образами? Та чи повернеться на сцену у комедійній ролі? Всі подробиці – далі.

Творче дитинство

Михайло Хома виріс у Новояворівську, що у Львівській області. З дитинства тяжів до творчості і проявляв музичні здібності – виконував пісні для рідних, стоячи на стільчику.

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Майбутнього артиста здебільшого виховували бабуся з дідусем, якого у селі називали дзідзем. Звідси і пішов псевдонім артиста, про що трохи згодом.

Юний та ще безбородий Михайло був зіркою у школі Фото: Instagram

Тато Михайла рано помер, а мама, щоб забезпечити дітей, відправилася на заробітки за кордон. Хлопець штурмував музичні конкурси та ставав їхнім лауреатом. А наприкінці 90-х втупив до Львівського музичного училища на диригентський факультет. Хома хотів глибше пізнати музику та краще її розуміти, як справжній режисер.

Цікаво, що свого часу Михайло Хома навіть встиг попрацювати на митниці. Він виступав із колективом Митної служби України і таким чином отримав запрошення на службу. Щодня Хома їздив стажуватися на митницю і вчив "кодекс про корупцію". Та досить швидко зрозумів – служба не для нього і відверто зізнався, що це було його великою помилкою. Тож, далі артист зосередився саме на творчості.

Біографія DZIDZIO розпочинається десь у 2010 році. Відтоді цей яскравий персонаж увірвався в український шоубізнес Фото: з мережі

Кузьма та DZIDZIO

Важливим етапом для Михайла Хоми став гурт "Друзі", який він заснував у Львові. Молоді артисти були зірками на весіллях і корпоративах. У перервах так званих "гастролей" Михайло любив смішити колег веселими історіями, перевтілюючись у образ діда – так зароджувався DZIDZIO.

Згодом Михайло познайомився із Андрієм Кузьменком та показав йому свою творчість. На що Кузьма сказав, що це трохи по-сільському і запропонував сучасний попсовий проєкт - "Sex Shop Boys".

Та цей бенд не проіснував й року. Кузьма написав пісню "Ялта", з якою далі виступав уже гурт DZIDZIO. Артисти обрали для себе умовний напрямок – стьоб. І розважали публіку веселими піснями без особливо глибокого змісту.

"Напевно, мені треба було звернути на себе якусь увагу. Інколи у житті так складається, що ти маєш вилізти з комфорту і піти сказати на публіку те, що стидно сказати. Це пересилення себе. От я пересилив себе, почав бути смішним, веселити людей і мені далася ця популярність. Це велика праця. Щодня ти працюєш на концертах по 3-4 години. Я зрозумів, що у житті це і складно, і просто.

А мені складно було пересилювати себе. Коли я виходив на сцену і говорив: "Я – мегапопулярний DZIDZIO", усі озиралися перепитуючи "хто-хто?". Але я настільки впевнено це говорив, що всі повірили і за рік так і сталося", - ділився Хома в розмові з Дмитром Гордоном.

Михайло Хома пісні випускав у стилі DZIDZIO, але згодом тематика та сам жанр кардинально зміняться Фото: Instagram

Зміна образу

З кожним роком популярність DZIDZIO зростала. Усе завдяки творчості та яскравим образам. Зокрема, цікавий акцент – штучна борода.

"Я приїхав у Київ на зйомки, гладенько вибритий. А мені візажисти кажуть: давай ми тобі наклеїмо бороду. Вони мені все приліпили, а я стою і відчуваю, як воно пече. Не було такого, щоб ми сиділи, все придумували. Все було спонтанно.

Одні з перших образів DZIDZIO Фото: з мережі

Що я тільки пережив з тими бородами. Я з-за кордону замовляв їх. Сам собі клеїв, сам здирав. За мною ніхто не їздив, ніякі візажисти. Я стидався на публіці гримуватися і зрозумів, що став заручником своїх страхів. Продюсер мене не розумів, що то мені було зробити настільки важко, як перевдягнути труси на публіці. Потім якось сказав: відрости свою. Я навіть не знав, що вона така у мене є", - зізнавався Хома.

DZIDZIO обирав епатажні вбрання, які не залишаться без уваги у будь-якій ситуації – яскраві піджаки із блискітками, пір’я на голові, циліндри та ще багато чого іншого. Як бачите, це знову прояв альтер его Михайла, адже в реальному житті він би точно не дозволив собі так одягатися.

Чому б не додати у життя трохи фарб? Фото: Instagram

Згодом DZIDZIO виріс зі співака до актора. Хома почав знімати комедійні фільми, які збирали досить непогані зали. Наприклад, "DZIDZIO Контрабас", "Де гроші?", "Зірки за обміном" разом із Олею Поляковою.

"Коли я втомлююся, запитую себе: навіщо? (знімаю фільми – ред.). І єдина відповідь приходить, що я не можу цим не займатися. Я виразив себе у короткометражці "Воля" – це містична драма про те, що людина має згадати. Фільм без діалогів, де беру участь я і ще двоє людей", - розповідав у 2021 році Хома про різноманіття своїх стрічок.

Ймовірно, у такому образі знімався Хома. Як бачите - тут теж є трансформація Фото: Instagram

Нова творчість

Поглянути на нового Михайла Хому прихильники змогли після того, як він виконав державний гімн.

"Багато було пропозицій заспівати гімн – я відмовлявся. Бо я не розумів: вони запрошують DZIDZIO, як я маю співати у пір’ї? Я не знав, як це зробити і втікав від тієї ситуації. І одного разу без мого відома домовилися.

Для мене це велика відповідальність. Я почав вивчати слова, чому там те, а не інше. Скинув усе пір’я, одягнувся у чорний костюм", - пригадував співак.

Це ще один великий вихід із зони комфорту, який приніс Михайлу нове визнання. Далі у його репертуарі з’явилися й такі пісні, як "Молитва за Україну", де артист відкрив усю глибину свого голосу. Та добірка народних композицій.

Зараз співак відійшов від образу DZIDZIO. У своїх інтерв’ю він зізнавався, що "виконавав своє завдання" і треба рости далі. Наразі Україна переживає переломний момент. Відповідно змінюється і творчість, за яку треба нести відповідальність перед майбутніми поколіннями, стверджував артист.

Новий-справжній Хома тепер не ховається за ролями. І відростив свою бороду Фото: Instagram

Тому бути чи ні DZIDZIO ще на сцені – покаже час і визначать глядачі, запевняв Хома.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про ексдуржину Михайла Хоми співачку Славію, яка розповідала про їхні стосунки після гучного розлучення. А також ділився інтерв’ю співака, де він розповідав чи готовий піти воювати.