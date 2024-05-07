Масаж обличчя та накладне волосся: Демі Мур показала, як чоловіча б'юті-команда на Met Gala її збирала. Відео

Голлівудська зірка Демі Мур, яка на Met Gala 2024 красувалася у розкішній сукні від Harris Reed, показала, як її збирали на цю визначну подію.

В Instagram 61-річна актриса виклала відео своєї б'юті-команди, яка складається лише з чоловіків.

Також важливу участь у зборах Демі на івент брала її чіхуахуа Пілаф.

Спочатку ніжний масаж обличчя сильними чоловічими руками

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А вже потім мейкап та зачіска

В образі Мур для Балу Інституту костюма було дуже довге (нарощене) волосся

Мур всюди бере з собою Пілаф

Майже готова

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А так актриса виглядала на хіднику Met Gala 2024 Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Мур із трьома дочками світили дупцями на пляжі для кумедного відео.