Деніел Крейг із новою зачіскою зацілував дружину у розкішній сукні на кінопрем'єрі у Венеції. Фото

Тамара Кудрявченко 4 вересня, 11:00

56-річний британський актор Деніел Крейг в елегантному костюмі молочного кольору покрасувався на червоному хіднику разом зі своєю дружиною, 54-річного актрисою Рейчел Вайс.

Подружжя відвідало прем’єру фільму "Queer" на Венеційському кінофестивалі 3 вересня.

Зірка "Бондіани", який останнім часом носить незвичне для нього довше волосся, обіймав і цілував дружину перед фотокамерами.

Рейчел ефектно доповнювала стильний лук чоловіка своєю мерехтливою темно-синьою сукнею з оголеними плечима.


Деніел Крейг і Рейчел Вайс

Розкішна пара Рейчел Вайс і Деніел Крейг підкорили елегантністю та красою

Фото Getty Images
Крейг цілує Вайс

Пара одружена вже 13 років і не стримує почуття на публіці

Фото Getty Images

Нагадаємо, у 2018-му році Вайс народила Крейгу дочку. Також у "Бонда" є старша донька від першого шлюбу з актрисою Фіоною Лаудон. А Рейчел має сина від режисера Даррена Аронофскі.

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