Дева Кассель у млосних позах повигиналася на балконі багатоповерхівки в Нью-Йорку

Марія Ткаченко 7 грудня 2023, 13:30

Старша донька акторів Венсана Касселя та Моніки Белуччі, 19-річна Дева Кассель поділилася в Instagram своїм черговим атмосферним фотосетом.

Юнку зазнімкували на балконі однієї з багатоповерхівок у Нью-Йорку.

Дева Кассель у Великому яблуці

Дева Кассель у "Великому яблуці"

Фото Lucia Iuorio з Instagram Кассель

Дева вигиналася над безоднею, демонструвала розтяжку та звабливо задирала свій топ перед камерою.


Схоже, висоти юна модель не боїться

Схоже, висоти юна модель не боїться

Інакше б Дева не робила ось так

Інакше б Дева не робила ось так

Нагадаємо, Белуччі та Кассель до 14 років намагалися приховувати свою крихітку від надмірної уваги широкого загалу, але зрештою дозволили їй займатися моделінгом.

Молодшій доньці експодружжя, Леоні зараз 13, і як вона виглядає, ми дізналися з рідкісного фото, яке запостив Венсан.

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