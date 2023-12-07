Дева Кассель у млосних позах повигиналася на балконі багатоповерхівки в Нью-Йорку
Старша донька акторів Венсана Касселя та Моніки Белуччі, 19-річна Дева Кассель поділилася в Instagram своїм черговим атмосферним фотосетом.
Юнку зазнімкували на балконі однієї з багатоповерхівок у Нью-Йорку.
Дева вигиналася над безоднею, демонструвала розтяжку та звабливо задирала свій топ перед камерою.
Нагадаємо, Белуччі та Кассель до 14 років намагалися приховувати свою крихітку від надмірної уваги широкого загалу, але зрештою дозволили їй займатися моделінгом.
Молодшій доньці експодружжя, Леоні зараз 13, і як вона виглядає, ми дізналися з рідкісного фото, яке запостив Венсан.
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