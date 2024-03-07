Дева Кассель для нового фотосету поніжилася на матрасі та посвітила грудьми в напівпрозорій сукні

Марія Ткаченко 7 березня, 16:45

Італійська модель Дева Кассель потішила маму, Моніку Белуччі, тата, Венсана Касселя та, звісно, своїх шанувальників новим глянцевим фотосетом.

Для Modern Weekly Style 19-річна юнка попозувала у прикрасах Cartier та ефектних сукнях, зокрема в звабній червоній, крізь напівпрозору тканину якої можна побачити відсутність бюстгальтера перса Деви.

Деву в вишуканих луках зазнімкували для чергового глянцю

Деву в вишуканих луках зазнімкували для чергового глянцю

Фото Thomas Cristiani з Instagram Кассель

Фото та атмосферним відео вона поділилася в Instagram.

Під час фотосесії Кассель і трішки перепочила

Під час фотосесії Кассель і трішки перепочила

Найзухваліший лук із цього фотосету

Найзухваліший лук із цього фотосету

Дева змінила декілька суконь

Дева змінила декілька суконь

Зазвичай серйозна на фотосесіях Дева інколи дозволяє собі похуліганити

Зазвичай серйозна на фотосесіях Дева інколи дозволяє собі похуліганити

Фото з Instagram

Нагадаємо, в Деви є бойфренд, італійський актор Сауль Нанні.

Читайте також:

Аж засліплює! Дева Кассель під час гламурної фотозйомки подарувала рідкісну усмішку. ВІДЕО

Клоунський мейк та андрогінність: Дева Кассель у глянцевому фотосеті випустила назовні свої alter ego

Мамина дівчинка: Дева Кассель притулилася до Моніки Белуччі для ч/б портрету


діти зірок Дева Кассель
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів