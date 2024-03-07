Дева Кассель для нового фотосету поніжилася на матрасі та посвітила грудьми в напівпрозорій сукні
Італійська модель Дева Кассель потішила маму, Моніку Белуччі, тата, Венсана Касселя та, звісно, своїх шанувальників новим глянцевим фотосетом.
Для Modern Weekly Style 19-річна юнка попозувала у прикрасах Cartier та ефектних сукнях, зокрема в звабній червоній, крізь напівпрозору тканину якої можна побачити
відсутність бюстгальтера перса Деви.
Фото та атмосферним відео вона поділилася в Instagram.
Нагадаємо, в Деви є бойфренд, італійський актор Сауль Нанні.
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