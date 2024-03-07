Дева Кассель для нового фотосету поніжилася на матрасі та посвітила грудьми в напівпрозорій сукні

Італійська модель Дева Кассель потішила маму, Моніку Белуччі, тата, Венсана Касселя та, звісно, своїх шанувальників новим глянцевим фотосетом.

Для Modern Weekly Style 19-річна юнка попозувала у прикрасах Cartier та ефектних сукнях, зокрема в звабній червоній, крізь напівпрозору тканину якої можна побачити відсутність бюстгальтера перса Деви.

Деву в вишуканих луках зазнімкували для чергового глянцю Фото Thomas Cristiani з Instagram Кассель

Фото та атмосферним відео вона поділилася в Instagram.

Під час фотосесії Кассель і трішки перепочила

Найзухваліший лук із цього фотосету

Дева змінила декілька суконь

Зазвичай серйозна на фотосесіях Дева інколи дозволяє собі похуліганити Фото з Instagram

Нагадаємо, в Деви є бойфренд, італійський актор Сауль Нанні.



