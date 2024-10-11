Гарячий фермер: голоторсий Бекхем показав своє заміське життя з курами та собаками. Фото

Тетяна Сухачова 11 жовтня, 17:00

Футболіст Девід Бекхем знаний серед близьких та фанів своїм незвичайним хобі – фермерством та садівництвом. Зірка, який полюбляє гарно відірватися на вечірці, відпочити з родиною на власній яхті чи відвідати гламурний івент, запросто може порпатися на городі, годувати курей та ще й демонструвати це у соцмережах.

Черговим фермерським постом спортсмен поділився на власній сторінці в Instagram.

"Заміське життя", – написав він.

Футболіст Девід Бекхем

Угіддя гарячого фермера Девіда Бекхема

фото з Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем

Віддані компанйони :)

фото з instagram Девіда Бекхема
Бекхем із курами

Усміхнений Девід, курочки і городина :)

фото з Instagram
Собаки Девіда Бекхема
"А що ти там робиш?"
фото з Instagram Девіда Бекхема

До речі, Бекхем добре порається не лише з курами, але і з бджолами. Чоловік якось презентував мед з власної пасіки Його Величності, королю Чарльзу III.

Нагадаємо, раніше Бекхем демонстрував свої навички у вирощуванні троянд.

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