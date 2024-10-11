Гарячий фермер: голоторсий Бекхем показав своє заміське життя з курами та собаками. Фото

Футболіст Девід Бекхем знаний серед близьких та фанів своїм незвичайним хобі – фермерством та садівництвом. Зірка, який полюбляє гарно відірватися на вечірці, відпочити з родиною на власній яхті чи відвідати гламурний івент, запросто може порпатися на городі, годувати курей та ще й демонструвати це у соцмережах.

Черговим фермерським постом спортсмен поділився на власній сторінці в Instagram.

"Заміське життя", – написав він.

Угіддя гарячого фермера Девіда Бекхема фото з Instagram Девіда Бекхема

Реклама:

Віддані компанйони :) фото з instagram Девіда Бекхема

Усміхнений Девід, курочки і городина :) фото з Instagram

"А що ти там робиш?" фото з Instagram Девіда Бекхема

До речі, Бекхем добре порається не лише з курами, але і з бджолами. Чоловік якось презентував мед з власної пасіки Його Величності, королю Чарльзу III.

Нагадаємо, раніше Бекхем демонстрував свої навички у вирощуванні троянд.