Гарячий фермер: голоторсий Бекхем показав своє заміське життя з курами та собаками. Фото
Футболіст Девід Бекхем знаний серед близьких та фанів своїм незвичайним хобі – фермерством та садівництвом. Зірка, який полюбляє гарно відірватися на вечірці, відпочити з родиною на власній яхті чи відвідати гламурний івент, запросто може порпатися на городі, годувати курей та ще й демонструвати це у соцмережах.
Черговим фермерським постом спортсмен поділився на власній сторінці в Instagram.
"Заміське життя", – написав він.
До речі, Бекхем добре порається не лише з курами, але і з бджолами. Чоловік якось презентував мед з власної пасіки Його Величності, королю Чарльзу III.
Нагадаємо, раніше Бекхем демонстрував свої навички у вирощуванні троянд.
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