Принц Вільям і Девід Бекхем разом зацінили новенькі гелікоптери та посиділи у кабіні
Британський принц Вільям та колишній футболіст Девід Бекхем зустрілися на станції Королівських ВПС Нортолт у Великому Лондоні, щоби побачити два нові медичні гелікоптери.
Кошти на їх купівлю було зібрано за допомогою кампанії організації London’s Air Charity Ambulance, патроном якої є принц Вельський.
Чоловіки не відмовили собі у задоволенні посидіти у кабіні.
Схоже, Вільям і Девід були раді побачитися.
Як відомо, Бекхеми приятелюють із королівською родиною: Девід та Вікторія були на весіллях Вільяма з Кейт і Гаррі з Меган. А коли не стало королеви Єлизавети, то спортсмен відстояв 13-годинну чергу, щоби попрощатися з нею, та плакав.
Нагадаємо, подейкують, із герцогом та герцогинею Сассекськими Бекхеми побили горщики.
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