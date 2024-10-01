Принц Вільям і Девід Бекхем разом зацінили новенькі гелікоптери та посиділи у кабіні

Марія Ткаченко 1 жовтня, 16:00
Принц Вельський Вільям
Фото Getty Images

Британський принц Вільям та колишній футболіст Девід Бекхем зустрілися на станції Королівських ВПС Нортолт у Великому Лондоні, щоби побачити два нові медичні гелікоптери.

Кошти на їх купівлю було зібрано за допомогою кампанії організації London’s Air Charity Ambulance, патроном якої є принц Вельський.

Чоловіки не відмовили собі у задоволенні посидіти у кабіні.

Девід Бекхем та принц Вельський

Девіде, як щодо пропустити вперед свого майбутнього короля?

Фото Getty Images
Принц Вільям у гелікоптері

Між іншим, колись принц Вільям і сам пілотував такий гелікоптер

Фото Getty Images

Схоже, Вільям і Девід були раді побачитися.

Принц Вільям і Девід Бекхем
Фото Getty Images

Як відомо, Бекхеми приятелюють із королівською родиною: Девід та Вікторія були на весіллях Вільяма з Кейт і Гаррі з Меган. А коли не стало королеви Єлизавети, то спортсмен відстояв 13-годинну чергу, щоби попрощатися з нею, та плакав.

Нагадаємо, подейкують, із герцогом та герцогинею Сассекськими Бекхеми побили горщики.

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