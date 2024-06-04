Дівчина ДіКапріо напередодні 26-річчя посвітила дупцею під водою на тлі зграї скатів. Фото
Італійська модель Вітторія Черетті, яку далека від світу моди аудиторія знає як дівчину Леонардо ДіКапріо, 7-го червня відзначатиме 26-річчя. Однак святкувати кралечка вирішила заздалегідь.
Знімками іменниного тижня красуня поділилася у своєму Instagram. Вочевидь, 26-річчя модель святкуватиме на пляжі, проте де саме – невідомо. Власне, як і невідомо, чи буде поруч із нею зірковий бойфренд.
До речі, подейкують, що у ДіКапріо є певні вподобання та критерії щодо своїх пасій. Мовляв, їм має бути не більше 25 років.
І хоча за цією логікою нам слід очікувати незабаром розриву актора й моделі, підстав для таких розмов поки немає. Ба більше, Черетті мало не єдина з подружок ДіКапріо, про заручини з якою не так давно говорили чи не всі ЗМІ. Щоправда розмови ті виявились безпідставні, про що повідомили представники Лео. Однак щонайменше з родиною дівчини зірка точно знайомий.
Нагадаємо, пару неодноразово помічали разом у клубах. Зокрема і за пестощами у публічному місці.