Дівчина ДіКапріо напередодні 26-річчя посвітила дупцею під водою на тлі зграї скатів. Фото

Італійська модель Вітторія Черетті, яку далека від світу моди аудиторія знає як дівчину Леонардо ДіКапріо, 7-го червня відзначатиме 26-річчя. Однак святкувати кралечка вирішила заздалегідь.

Знімками іменниного тижня красуня поділилася у своєму Instagram. Вочевидь, 26-річчя модель святкуватиме на пляжі, проте де саме – невідомо. Власне, як і невідомо, чи буде поруч із нею зірковий бойфренд.

До речі, модель не боїться показувати трохи більше , ніж того вимагають суспільні норми фото з instagram моделі

Черреті показала снорклінг та засвітила дупцю фото з Instagram Вітторії Черреті

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Як дуаєте, чи вплине 26-річчя моделі на їхні з ДіКапріо стосунки? фото з Instagram моделі

До речі, подейкують, що у ДіКапріо є певні вподобання та критерії щодо своїх пасій. Мовляв, їм має бути не більше 25 років.

І хоча за цією логікою нам слід очікувати незабаром розриву актора й моделі, підстав для таких розмов поки немає. Ба більше, Черетті мало не єдина з подружок ДіКапріо, про заручини з якою не так давно говорили чи не всі ЗМІ. Щоправда розмови ті виявились безпідставні, про що повідомили представники Лео. Однак щонайменше з родиною дівчини зірка точно знайомий.

Нагадаємо, пару неодноразово помічали разом у клубах. Зокрема і за пестощами у публічному місці.