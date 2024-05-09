Дівчина "динамівця" Волошина в купальнику і на роликах підставила камері пружні форми
Дівчина 20-річного "Динамівця" Назара Волошина, блогерка Ліза Кандиба часто постить в Instagram сміливі фото в купальнику.
Цього разу Ліза урізноманітнила бікіні-контент колесами.
Спортивна білявка у монокіні попозувала для нових фото на роликах.
Нагадаємо, перше спільне фото Назар і Ліза запостили у липні 2022-го (коли і стало видомо про їхні стосунки). Кандиба багато подорожує зі своїм молодим бойфрендом і займається контентом для обох.
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