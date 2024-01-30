Молодша на 30 років пасія Венсана Касселя прикрила голі груди кошеням для фото
27-річна модель Нара Баптіста, яка нещодавно дебютувала на світському івенті із французьким актором Венсаном Касселем як пара, не цурається виставляти відверті фото.
У своєму Instagram, де вона раніше хизувалася спокусливими танцями, Баптіста поділилася кількома фото топлес. Модель показалася у колготках та з котиком на руках.
Як відомо, Нару часто порівнюють із колишньою дружиною 57-річного Венсана Касселя Тіною Кунакі.
Нагадаємо, Баптіста та Кассель хоч і не поспішали зі світським дебютом, проте не цуралися висловлювати почуття в мережі.
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