Молодша на 30 років пасія Венсана Касселя прикрила голі груди кошеням для фото

27-річна модель Нара Баптіста, яка нещодавно дебютувала на світському івенті із французьким актором Венсаном Касселем як пара, не цурається виставляти відверті фото.

У своєму Instagram, де вона раніше хизувалася спокусливими танцями, Баптіста поділилася кількома фото топлес. Модель показалася у колготках та з котиком на руках.

Нара показалася у колготках топлес фото з Instagram Нари Баптісти

До речі, Венсан Кассель зазвичай не втрачає можливості насипати компліментів своїй дівчині у коментарях фото з Instagram Нари Баптісти

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Як відомо, Нару часто порівнюють із колишньою дружиною 57-річного Венсана Касселя Тіною Кунакі.

Нагадаємо, Баптіста та Кассель хоч і не поспішали зі світським дебютом, проте не цуралися висловлювати почуття в мережі.

