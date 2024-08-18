Ступка показав "незабутнє літо" в обіймах коханої. Фото

Фото з Instagram Дмитра Ступки

Актор Дмитро Ступка, який виїхав у США за кілька місяців до повномасштабної війни, показався зі своєю дівчиною, співачкою Юлією Барабановою та порозмірковував про незабутнє літо.

Світлинами він поділився у своєму Instagram.

На фото Дмитро притулився до коханої у Лос-Анджелесі, а вона приобійняла його за шию. Схоже, пара вирішила носити однакові луки - на фото у актора та дівчини схожі сорочки.

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Ступка частенько показується з коханою у соцмережах

Ну хіба не сімейна ідилія?

Також Ступка показав свою доньку від Поліни Логунової, 7-річну Богдану та сина Юлії, 3-річного Марка. Діти позують для фото обіймаючись.

Вочевидь діти пари товаришують

"Загалом, це було незабутнє літо – одне з тих літ, які рідко трапляються в житті, але залишають багату спадщину прекрасних спогадів. Одне з тих літ, які, на щастя, поєднують чарівну погоду, сімʼю і чудові справи, і є найближчими до досконалості, оскільки в цьому світі може трапитись все", - написав Ступка.

Нагадаємо, цього літа Дмитро Ступка разом з Юлією встигли відпочити на Гаваях та активно показували підписникам новий контент.

До речі, Ступку неодноразово хейтили у мережі за кадри безтурботного життя у США.

Також він втрапив у скандал, коли у коментарях до свого допису порадив матері бійця з "Азовсталі" звернутися до психолога.

Як відомо, зі своєю дружиною Поліною Логуновою актор розлучився у 2022 році.