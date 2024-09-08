"Переосмислив усе": розлучений 38-річний Ступка зізнався, що уперше кохає

Фото з Instagram Дмитра Ступки

Актор Дмитро Ступка, який нині проживає у США, з нагоди свого 38-річчя подякував своїм батькам та заявив, що вперше кохає по-справжньому.

Допис він опублікував у своєму Instagram.

"Життя прекрасне! Я дякую Богу за те, що я живу і бережу кожну прожиту мить! Дякую батькам за життя,дякую бабусі і дідусеві за виховання і за те ,що навчили мене бути порядним і добрим! Цінити кожну секунду", - написав Дмитро.

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Він додав, що переосмислив все, що відбулося у його житті.

"Що я можу сказати? Дорослішаю і мудрішаю! Так буває! Інші пріоритети інше життя! Я щасливий безмежно, кохаю перший раз і мене кохає Юлія Барабанова. Я точно знаю", - зазначив Ступка.

Актор також подякував шанувальникам за привітання та побажав кожному радіти життю.

"Обіймаю кожного! Бережіть себе і цініть все ,що відбувається з вами", - підсумував він.

Розлучений Ступка заявив, що закохався вперше

"З днем народження, найкращий татко у світі", - написала донька актора

Нагадаємо, Дмитро Ступка був одружений з блогеркою-перукаркою Поліною Логуновою близько 6-ти років. Після переїзду у США у 2022-му пара заявила про розлучення.

Як відомо, колишнє подружжя виховує спільну 7-річну доньку Богдану.

До речі, про стосунки Ступки та співачки Юлії Барабанової стало відомо у серпні минулого року.