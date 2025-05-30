Жінка власника ОККО показала релакс у басейні з ним і двома доньками. Фото

Засновник OKKO Group Віталій Антонов та його дружина Софія Мілевська не приховують, що під час великої війни з двома доньками живуть за кордоном. Ба більше, жінка активно веде свій Instagram, де ділиться кадрами красивого життя і себе в ньому.

Але свого благовірного Софія показує в мережі досить рідко. І ось це знову сталося - вона виклала фото з Антоновим під час спільного релаксу у басейні.

Як відомо, Антонову 62 роки, і він батько 5-х дітей

Також Мілевська показала своїх доньок, щоправда, обличчя малечі приховала від загалу.

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Двох дівчаток народила Антонову Мілевська, а також бізнесмен має трьох дітей від попереднього шлюбу

Нагадаємо, у січні цього року Мілевська хвалилася своїм коханим у плавках та показувалася в купальнику на Мальдівах.