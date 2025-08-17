Копія татка: дружина Гусєва замилувала півторарічним сином-білявчиком. Фото

Тамара Кудрявченко - 17 серпня, 08:45

Дружина помічника головного тренера "Динамо" Олега Гусєва, Валерія Гусєва вирішила поділитися з підписниками фото останніх днів літа. 

На кадрах в Instagram Лєра позує з півторарічним синочком Юрієм, який дуже схожий на свого відомого тата. 

Малюк у блакитно-білому костюмчику, який підкреслює блакить його очей, зосереджено кудись дивиться. У коментарях багато хто помітив його схожість з Олегом. 

Дружина і син Олега Гусєва

Валерія Гусєва з сином Юрієм показала останні дні літа


Син Олега Гусєва

У Гусєва підростає власна копія

Олег Гусєв

Ну правда ж схожий?

Фото з Instagram

Як відомо, Валерія - третя дружина 42-річного Гусєва. Від першого шлюбу футболіст має сина Олексія, а від другого, з Машею Гуревич, доньку Олександру. 

