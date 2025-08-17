Копія татка: дружина Гусєва замилувала півторарічним сином-білявчиком. Фото
Дружина помічника головного тренера "Динамо" Олега Гусєва, Валерія Гусєва вирішила поділитися з підписниками фото останніх днів літа.
На кадрах в Instagram Лєра позує з півторарічним синочком Юрієм, який дуже схожий на свого відомого тата.
Малюк у блакитно-білому костюмчику, який підкреслює блакить його очей, зосереджено кудись дивиться. У коментарях багато хто помітив його схожість з Олегом.
Як відомо, Валерія - третя дружина 42-річного Гусєва. Від першого шлюбу футболіст має сина Олексія, а від другого, з Машею Гуревич, доньку Олександру.
