Копія татка: дружина Гусєва замилувала півторарічним сином-білявчиком. Фото

Дружина помічника головного тренера "Динамо" Олега Гусєва, Валерія Гусєва вирішила поділитися з підписниками фото останніх днів літа.

На кадрах в Instagram Лєра позує з півторарічним синочком Юрієм, який дуже схожий на свого відомого тата.

Малюк у блакитно-білому костюмчику, який підкреслює блакить його очей, зосереджено кудись дивиться. У коментарях багато хто помітив його схожість з Олегом.

Валерія Гусєва з сином Юрієм показала останні дні літа

У Гусєва підростає власна копія

Ну правда ж схожий? Фото з Instagram

Як відомо, Валерія - третя дружина 42-річного Гусєва. Від першого шлюбу футболіст має сина Олексія, а від другого, з Машею Гуревич, доньку Олександру.