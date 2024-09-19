Дружина Гусєва з новою зачіскою показала, як починає свій ранок у спортзалі

ТаблоID 19 вересня, 16:15

Дружина колишнього футболіста "Динамо", а нині тренера Олега Гусєва Валерія показала, як починає свій день.

У своєму Instagram вона також розказала, які види спорту і коли практикує, та похизувалася новою зачіскою.

"Для мене найкращий час для тренувань — це ранок. Саме в цей час я почуваюся максимально продуктивною, повною енергії та готовою до нових викликів!", - розказала Валерія і опублікувала фото з, ймовірно, fly-йоги.

Валерія в обтислому спортивному
Цікаво, чи зручно Валерії тренуватися з такою зачіскою?
фото з instagram

Гусєва також зазначила, що впроваджує у життя медитації.

Частина моїх тренувань — це медитація та дихальні практики. Вони допомагають мені зосередитися, заспокоїти думки та відновити внутрішній баланс. Я з радістю виконую ці вправи і відчуваю, як з кожним разом моє самопочуття стає кращим. Такий підхід дозволяє не тільки піклуватися про тіло, але й про ментальне здоров’я, - порадила жінка

"Частина моїх тренувань — це медитація та дихальні практики. Вони допомагають мені зосередитися, заспокоїти думки та відновити внутрішній баланс. Я з радістю виконую ці вправи і відчуваю, як з кожним разом моє самопочуття стає кращим. Такий підхід дозволяє не тільки піклуватися про тіло, але й про ментальне здоров’я", - порадила жінка

А у вільні від спорту години дружина Гусєва вигулює нову зачіску в одному із найдорожчих закладів столиці

А у вільні від спорту години дружина Гусєва вигулює нову зачіску в одному із найдорожчих закладів столиці

Нагадаємо, раніше Валерія розкривала лайфхаки стрункості та розказувала, чи спілкується з ексдружиною чоловіка Марією.

Читайте також:

Дружина Гусєва в мереживному купальнику посвітила пружним бюстом для реклами люксового комплексу

"Рай на землі": дружина Гусєва на Мальдівах наробила гарячих фото в бікіні на пляжі та у ванні

Третя дружина Гусєва оголосила ім'я їхнього сина та розказала про стосунки з колишньою чоловіка та його дочкою від неї

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів