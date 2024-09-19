Дружина Гусєва з новою зачіскою показала, як починає свій ранок у спортзалі
Дружина колишнього футболіста "Динамо", а нині тренера Олега Гусєва Валерія показала, як починає свій день.
У своєму Instagram вона також розказала, які види спорту і коли практикує, та похизувалася новою зачіскою.
"Для мене найкращий час для тренувань — це ранок. Саме в цей час я почуваюся максимально продуктивною, повною енергії та готовою до нових викликів!", - розказала Валерія і опублікувала фото з, ймовірно, fly-йоги.
Гусєва також зазначила, що впроваджує у життя медитації.
Нагадаємо, раніше Валерія розкривала лайфхаки стрункості та розказувала, чи спілкується з ексдружиною чоловіка Марією.
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