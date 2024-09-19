Дружина Гусєва з новою зачіскою показала, як починає свій ранок у спортзалі

Дружина колишнього футболіста "Динамо", а нині тренера Олега Гусєва Валерія показала, як починає свій день.

У своєму Instagram вона також розказала, які види спорту і коли практикує, та похизувалася новою зачіскою.

"Для мене найкращий час для тренувань — це ранок. Саме в цей час я почуваюся максимально продуктивною, повною енергії та готовою до нових викликів!", - розказала Валерія і опублікувала фото з, ймовірно, fly-йоги.

Цікаво, чи зручно Валерії тренуватися з такою зачіскою? фото з instagram

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Гусєва також зазначила, що впроваджує у життя медитації.

"Частина моїх тренувань — це медитація та дихальні практики. Вони допомагають мені зосередитися, заспокоїти думки та відновити внутрішній баланс. Я з радістю виконую ці вправи і відчуваю, як з кожним разом моє самопочуття стає кращим. Такий підхід дозволяє не тільки піклуватися про тіло, але й про ментальне здоров’я", - порадила жінка

А у вільні від спорту години дружина Гусєва вигулює нову зачіску в одному із найдорожчих закладів столиці

Нагадаємо, раніше Валерія розкривала лайфхаки стрункості та розказувала, чи спілкується з ексдружиною чоловіка Марією.