"Рай на землі": дружина Гусєва на Мальдівах наробила гарячих фото в бікіні на пляжі та у ванні
Дружина колишнього футболіста "Динамо", а нині його тренера Олега Гусєва Валерія потішила підписників фотографіями у купальнику на Мальдівах.
На світлинах, якими вона поділилася у своєму Instagram, Валерія позує на пляжі у темно-синьому суцільному купальнику, який ледь прикриває груди.
"Мальдіви – любов з першого погляду. Кожен раз, коли ступаю на білосніжний пісок Мальдівських островів, я відчуваю справжнє щастя. Це місце, де час зупиняється, і кожен момент наповнений магією", - написала вона.
Також вона показалася й в іншому купальнику - роздільному, бірюзового кольору. Валерія у ванній виставила дупцю з піни для гарячих фото.
Нагадаємо, у січні Валерія та Олег Гусєви стали батьками.
Як відомо, Валерія - донька колишнього депутата ОПЗЖ Юрія Солода.