"Рай на землі": дружина Гусєва на Мальдівах наробила гарячих фото в бікіні на пляжі та у ванні

Дружина колишнього футболіста "Динамо", а нині його тренера Олега Гусєва Валерія потішила підписників фотографіями у купальнику на Мальдівах.

На світлинах, якими вона поділилася у своєму Instagram, Валерія позує на пляжі у темно-синьому суцільному купальнику, який ледь прикриває груди.

"Мальдіви – любов з першого погляду. Кожен раз, коли ступаю на білосніжний пісок Мальдівських островів, я відчуваю справжнє щастя. Це місце, де час зупиняється, і кожен момент наповнений магією", - написала вона.

"Незрівнянні заходи сонця, бірюзові води, що сягають горизонту, і спокій, що огортає душу – все це робить Мальдіви особливими", - додала вона

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"Моє серце належить цьому тропічному раю", - написала Валерія

Також вона показалася й в іншому купальнику - роздільному, бірюзового кольору. Валерія у ванній виставила дупцю з піни для гарячих фото.

Ну і як же не похизуватися довгими ніжками?

Гарне фото залежить від успішного ракурсу

"Рай на землі існує", - підписала вона фото

Нагадаємо, у січні Валерія та Олег Гусєви стали батьками.

Як відомо, Валерія - донька колишнього депутата ОПЗЖ Юрія Солода.