Дружина Гусєва в мереживному купальнику посвітила пружним бюстом для реклами люксового комплексу
Дружина футболіста Олега Гусєва Валерія Солод, яка на початку цього року стала мамою, майже відразу повернулася до роботи, у моделінг.
Цього разу Валерія в купальниках стала обличчям елітного столичного комплексу відпочинку.
У лютому Солод лише відійшла від пологів, а вже за кілька місяців повернулася до своєї діяльності.
До речі, Валерія - донька колишнього депутата ОПЗЖ Юрія Солода. Фото з ним є у дівчини в Instagram.
Нагадаємо, Гусєв розійшовся з другою дружиною Марією наприкінці 2022 року. Про це вона розказувала в одному з інтерв'ю. У них є спільна донька Олександра.
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