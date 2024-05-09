Дружина Гусєва в мереживному купальнику посвітила пружним бюстом для реклами люксового комплексу

Дружина футболіста Олега Гусєва Валерія Солод, яка на початку цього року стала мамою, майже відразу повернулася до роботи, у моделінг.

Цього разу Валерія в купальниках стала обличчям елітного столичного комплексу відпочинку.

У лютому Солод лише відійшла від пологів, а вже за кілька місяців повернулася до своєї діяльності.

В розпал робочого дня Валерія рекламує гедонізм фото з instagram

Реклама:

Жінка дійсно дуже швидко повернулася у форму після пологів

До речі, Валерія - донька колишнього депутата ОПЗЖ Юрія Солода. Фото з ним є у дівчини в Instagram.

Нагадаємо, Гусєв розійшовся з другою дружиною Марією наприкінці 2022 року. Про це вона розказувала в одному з інтерв'ю. У них є спільна донька Олександра.