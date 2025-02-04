Дружина Остапчука з незвичною зачіскою поміркувала про успішність жінки

Дружина шоумена Володимира Остапчука, мама і блогерка Катерина Остапчук поміркувала про успіх.

У своєму Instagram Катя посвітила незвичною зачіскою і розказала, як бачить показові досягнення людей в інтернет-площині.

"Нещодавно у віконці мене попросили продовжити фразу "Жінка успішна, коли...". Вважаю, що жінка успішна, коли їй не треба доводити це; коли по ній видно, що вона успішна, а не вона говорить про те, що успішна.

Купу разів вже впевнилася, що чим більше людина говорить про любов до себе, тим більше вона себе не любить; чим більше каже, що щаслива, тим більш нещасна вона всередині; чим більше намагається здаватися розумною й глибокою, тим менше нею є. Бо людина або щаслива, або говорить про це. Вона або любить себе, або намагається в цьому переконати інших", - зазначила Остапчук.

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"Успіх — поняття субʼєктивне, для кожного він у різному, але бути успішною — це коли всім зрозуміло, це по тобі без твоїх слів про це. Чим гучніше людина себе поводить, тим далі вона від свого внутрішнього розуміння успіху, тому саме я намагаюся жити своє життя, не влаштовуючи провокацій, інтриг тощо. Не одразу прийшла до цього, але радію, що не запізно. Люблю свою тишу, люблю бути собою", - написала Катерина.

Нагадаємо, раніше Остапчук зізналася, чи змінилися їхні з Володимиром стосунки після народження сина Тимофія.