"Палай, крихітко": колишня Остапчука у червоному пір'ї та блискучому міні зізналася, що в собі любить
Нотаріуска та блогерка Христина Горняк поділилася новими яскравими знімками екстравагантної себе.
На фото вона позує у блискучому червоному вбранні, яке вигідно підкреслює її струнку фігуру. Головним акцентом образу став розкішний капелюх з пір'я. Серед аксесуарів на Христині можна помітити золоті браслети і годинник.
"Пристрасть. Як я люблю в собі все жіночне, такою я і народилась… Тому завжди кажу собі — палай, крихітко", — написала Горняк під фото.
Шанувальники блогерки оцінили стильну фотосесію і засипали її компліментами.
"Той випадок, коли без чоловіка розквітла", — написала підписниця, натякаючи на Остапчука.
Нагадаємо, нещодавно Христина розповіла, яку процедуру в зоні декольте зробила. Крім того, Горняк активно закликала допомагати військовим, без яких не буде всіх нас.