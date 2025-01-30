"Палай, крихітко": колишня Остапчука у червоному пір'ї та блискучому міні зізналася, що в собі любить

Карина Тімкова 30 січня, 14:40

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк поділилася новими яскравими знімками екстравагантної себе.

На фото вона позує у блискучому червоному вбранні, яке вигідно підкреслює її струнку фігуру. Головним акцентом образу став розкішний капелюх з пір'я. Серед аксесуарів на Христині можна помітити золоті браслети і годинник.

Христина Горняк у червоному луці

Христина попозувала у незвично яскравому образі з паєток та пір'я

Усі фото @planktonova.photo

"Пристрасть. Як я люблю в собі все жіночне, такою я і народилась… Тому завжди кажу собі — палай, крихітко", — написала Горняк під фото.


Як вам пристрасний лук Христі?

Як вам пристрасний лук Христі?

Шанувальники блогерки оцінили стильну фотосесію і засипали її компліментами.

"Той випадок, коли без чоловіка розквітла", — написала підписниця, натякаючи на Остапчука.

Христина Остапчук

Схоже, в душі у Горняк уже весна

Нагадаємо, нещодавно Христина розповіла, яку процедуру в зоні декольте зробила. Крім того, Горняк активно закликала допомагати військовим, без яких не буде всіх нас.

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