Дружина Реброва у купальнику похизувалася фігурою на відпочинку в Греції. Фото

Тетяна Сухачова 24 липня, 14:15

Дружина тренера збірної України з футболу Сергія Реброва Анна, яка після відпочинку в Іспанії гайнула до Греції, похизувалася фігурою в яскравому купальнику.

Знімок з пляжу вона виклала у своєму Instagram. Також днями Анна показалася в обтислому спортлуці на тлі квітів.

Дружина Реброва Анна

Дружина Сергія Реброва похвалилася стрункою фігурою

фото з Instagram Анни Ребрової
Дружина футболіста Реброва

Анна полюбляє одяг, що підкреслює її стрункість

фото з Instagram Анни Ребрової

Як відомо, нещодавно в Іспанії відпочивала і дружина ще одного спортсмена – боксера Олександра Усика Катерина. Вона також не забарилася із пляжним контентом та показала фігуру в купальнику.

Нагадаємо, у червні Реброви відзначили 8-му річницю шлюбу. З нагоди цього Анна показала у соцмережі весільні фото.

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