Дружина Реброва у купальнику похизувалася фігурою на відпочинку в Греції. Фото
Дружина тренера збірної України з футболу Сергія Реброва Анна, яка після відпочинку в Іспанії гайнула до Греції, похизувалася фігурою в яскравому купальнику.
Знімок з пляжу вона виклала у своєму Instagram. Також днями Анна показалася в обтислому спортлуці на тлі квітів.
Як відомо, нещодавно в Іспанії відпочивала і дружина ще одного спортсмена – боксера Олександра Усика Катерина. Вона також не забарилася із пляжним контентом та показала фігуру в купальнику.
Нагадаємо, у червні Реброви відзначили 8-му річницю шлюбу. З нагоди цього Анна показала у соцмережі весільні фото.
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