Дружина Тігіпка у сукні Bevza з мушлями на грудях та з торбинкою-відерцем покрасувалася на Ukrainian Fashion Week

Марія Мельник - 8 вересня, 12:15

Дружина Сергія Тігіпка Алла Зіневич-Тігіпко у персиковому луці покрасувалася на Ukrainian Fashion Week-2025.

Для виходу кохана банкіра та ексвіцепрем'єра України обрала легку й водночас елегантну сукню від Bevza.

Дружина Тігіпка в українському брнеді

Як вам образ Алли?

Дружина Тігіпка у персиковій сукні

Дружина Тігіпка доповнила образ акуратними аксесуарами


Дружина Тігіпка - фото у повний зріст

Сукня хоча й не обтисла, однак підкреслює жіночні стегна Тігіпко

Як відомо, Алла - третя дружина Сергія. Подружжя виховує спільну доньку Юліанну. До речі, у червні дівчинці виповнився рік.

У Алли і Сергія також є три сини: Сергій, Станіслав та Олександр.

