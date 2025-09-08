Дружина Тігіпка у сукні Bevza з мушлями на грудях та з торбинкою-відерцем покрасувалася на Ukrainian Fashion Week

Дружина Сергія Тігіпка Алла Зіневич-Тігіпко у персиковому луці покрасувалася на Ukrainian Fashion Week-2025.

Для виходу кохана банкіра та ексвіцепрем'єра України обрала легку й водночас елегантну сукню від Bevza.

Як вам образ Алли?

Дружина Тігіпка доповнила образ акуратними аксесуарами

Сукня хоча й не обтисла, однак підкреслює жіночні стегна Тігіпко

Як відомо, Алла - третя дружина Сергія. Подружжя виховує спільну доньку Юліанну. До речі, у червні дівчинці виповнився рік.

У Алли і Сергія також є три сини: Сергій, Станіслав та Олександр.