Зачіска з бантиками і торт: дружина Тігіпка в 1-ий день народження доньки подякувала їй та показала милі фото
1-го червня свій перший день народження відсвяткувала Юліанна Тігіпко, восьма і наймолодша (принаймні, поки що) дитина 65-річного банкіра та ексвіцепрем'єра України Сергія Тігіпка.
Мама дівчинки Алла привітала її у Instagram, влаштувавши малій мініфотосесію з тортиком. Обличчя Юліанни Тігіпки досі воліють приховувати від широкого загалу.
"Ти - наше щастя! Дякую, що ти є у нас, Юліанна! З днем народження", - написала жінка.
Як відомо, Алла - третя дружина Сергія. В Юліанни є троє єдиноутробних старших братів - Сергій, Станіслав та Олександр, і ще два брати і дві сестри по батькові, від попередніх шлюбів Тігіпка.
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