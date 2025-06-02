Зачіска з бантиками і торт: дружина Тігіпка в 1-ий день народження доньки подякувала їй та показала милі фото

Дружина Сергія Тігіпка привітала їхню донечку з 1-річчям

1-го червня свій перший день народження відсвяткувала Юліанна Тігіпко, восьма і наймолодша (принаймні, поки що) дитина 65-річного банкіра та ексвіцепрем'єра України Сергія Тігіпка.

Мама дівчинки Алла привітала її у Instagram, влаштувавши малій мініфотосесію з тортиком. Обличчя Юліанни Тігіпки досі воліють приховувати від широкого загалу.

Юліанна відсвяткувала свій перший день народження

"Ти - наше щастя! Дякую, що ти є у нас, Юліанна! З днем народження", - написала жінка.

Дівчинка народилася з волоссячком і до року відростила собі пишнючу зачіску

Цікаво, чи скуштувала крихітка тортика

Як відомо, Алла - третя дружина Сергія. В Юліанни є троє єдиноутробних старших братів - Сергій, Станіслав та Олександр, і ще два брати і дві сестри по батькові, від попередніх шлюбів Тігіпка.