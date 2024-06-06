Носила ще в нульових: 49-річна Дрю Беррімор повторила свій культовий лук за часів "Янголів Чарлі". Фото

Тетяна Сухачова 6 червня, 13:00
Дрю Беррімор у 2024-му


фото з Instagram дрю Беррімор

Американська актриса Дрю Беррімор – активна користувачка соцмереж. Зокрема, через свій Instagram вона тримає контакт із фанами та першою розповідає новини про себе.

Наприклад, як от про зміну іміджу. Зірка, яка зазвичай віддає перевагу природному русяво-коричневому кольору, несподівано перетворилася на блондинку. Ба більше, зірка, вочевидь, надихалася власним луком часів культового фільму "Янголи Чарлі". Адже з новим іміджем попозувала у футболці, яку носила в нульових.

Дрю Беррімор стала блонднкою

Як вам таке перевтілення?

фото з Instagram Дрю Беррімор

Беррімор повернулася до старого іміджу

Здається, зірка задоволена

фото з Instagram Дрю Беррімор
Дрю Беррімор і Камерон Діаз у 2003-му

Дрю Беррімор та її колега по фільму "Янголи Чарлі" Камерон Діаз

фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, детальніше про те, як змінювались акторки наших улюблених голлівудських комедій, TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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