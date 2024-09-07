"Давно не дозволяла собі таких фото": Джамала з молодшим синочком показалася на тлі норвезьких краєвидів

Юлія Леськова 7 вересня, 15:34
Джамала позує для фото
Фото Владислав Томік

Співачка Джамала поїхала з маленьким синочком Алімом до Норвегії, де у неї має відбутися концерт.

У своєму Instagram вона показалася перед шанувальниками на тлі неймовірних краєвидів.

На світлинах зірка позує у оверзайзі та кепці.


"Давно в мене було такого тихого ранку. Давно я не дозволяла собі таких фото. В такі хвилини хочеться ще більше робити заради того, щоб ми швидше перемогли. Чому? Бо хочу, щоб всі жили життя. Просто фото без будь-якого сенсу", - написала співачка.

Джамала позує на тлі гір

Співачка вирішила показати фото з неймовірними краєвидами

Джамала попозувала з сином

Співачка з сином сфотографувалася на тлі афіші з анонсом її концерту

Співачка Джамала на фото у Норвегії

Співачка у Норвегії показала гарні краєвиди

Фото з Instagram Джамали

Нагадаємо, наприкінці серпня Джамала відсвяткувала своє 41-річчя та показала свій найкращий подарунок.

Як відомо, у співачки є ще двоє старших синів: 6-річний Емір та 4-річний Селім.

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Джамала
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