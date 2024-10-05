"Це було по-особливому": Дженні Гарт привітала молодшу доньку з 18-річчям та показалася з колишнім. Фото

Юлія Леськова 5 жовтня, 17:48
Пітер Фачінеллі та Дженні Гарт попозували з трьома доньками для фото

Пітер Фачінеллі та Дженні Гарт попозували з трьома доньками для фото

Фото з Instagram Дженні Гарт

52-річна американська акторка Дженніфер Гарт, яка дивує шанувальників своїм молодим виглядом, привітала свою молодшу доньку Фіону Ів з 18-річчям та показала фото зі святкування.

На день народження дівчини зібралися всі близькі: старші сестри Фіони, 27-річна Лука Белла та 21-річна Лола Рей, батько дівчат, колишній чоловік Гарт та актор Пітер Фачінеллі та інші.

"Тому що я не можу в це повірити. Ще один пост про кохання до Фіони. Вітаю з 18-річчям мою прекрасну донечку. Це було так по-особливому, коли вся рідня зібралася за великим столом вперше за довгий час, аби відсвяткувати твій день та дивовижну подорож, яка чекає попереду. Твій тато і я дуже вдячні тобі за кожну мить. За всі пригоди, які чекають попереду", - написала Дженні.


Гарт показала всю родину за святковим столом

Гарт показала всю родину за святковим столом

Коментатори зазначають, що Фіона дуже схожа на свою маму
Коментатори зазначають, що Фіона дуже схожа на свою маму

Як відомо, Дженні Гарт та Пітер Фачінеллі були одружені з 2001 по 2013 рік. Зараз Гарт заміжня за актором Дейвом Абрамсом.

Нагадаємо, якось Дженні Гарт показала ранкове тренування зі своєю донькою.

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