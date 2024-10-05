"Це було по-особливому": Дженні Гарт привітала молодшу доньку з 18-річчям та показалася з колишнім. Фото
52-річна американська акторка Дженніфер Гарт, яка дивує шанувальників своїм молодим виглядом, привітала свою молодшу доньку Фіону Ів з 18-річчям та показала фото зі святкування.
На день народження дівчини зібралися всі близькі: старші сестри Фіони, 27-річна Лука Белла та 21-річна Лола Рей, батько дівчат, колишній чоловік Гарт та актор Пітер Фачінеллі та інші.
"Тому що я не можу в це повірити. Ще один пост про кохання до Фіони. Вітаю з 18-річчям мою прекрасну донечку. Це було так по-особливому, коли вся рідня зібралася за великим столом вперше за довгий час, аби відсвяткувати твій день та дивовижну подорож, яка чекає попереду. Твій тато і я дуже вдячні тобі за кожну мить. За всі пригоди, які чекають попереду", - написала Дженні.
Як відомо, Дженні Гарт та Пітер Фачінеллі були одружені з 2001 по 2013 рік. Зараз Гарт заміжня за актором Дейвом Абрамсом.
Нагадаємо, якось Дженні Гарт показала ранкове тренування зі своєю донькою.
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