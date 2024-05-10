Лопес із одним із нащадків вигуляли джинсовий кежуал до Лувру. Фото

Марія Ткаченко 10 травня, 17:45

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес у компанії одного зі своїх дітей, 16-річних Еммі 9-го травня відвідала паризький Лувр.

Мама та дитина для культурного заходу вбралися в джинси і сорочки. Щоправда, Джен усе ж накинула згори темно-сірий тренч, а Еммі, вочевидь, було не холодно і з короткими рукавами.

А син Дженніфер, Макс не захотів піти дивитися мистецтво?

А син Дженніфер, Макс не захотів піти дивитися мистецтво?

Фото Getty Images

Нагадаємо, влітку 2022-го року Лопес уперше публічно сказала про Еммі "вони", давши зрозуміти, що ті є небінарною особою. Ймовірно, незабаром слід очікувати схожої заяви від чоловіка артистки Бена Аффлека, чия спільна з Дженніфер Гарнер дочка Серафіна зробила собі ультракоротку стрижку та презентувала себе під новим іменем.


Читайте також:

Лопес на 16-річчя своїх "кокосових горішків" показалася з ними в Токіо. Відео

Не втримався: Аффлек помацав Лопес за дупцю на прогулянці у Нью-Йорку. Фото

Лопес у "брудних" джинсах за $620 показалася на вулицях Нью-Йорка. Фото



Лопес діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів