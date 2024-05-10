Лопес із одним із нащадків вигуляли джинсовий кежуал до Лувру. Фото

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес у компанії одного зі своїх дітей, 16-річних Еммі 9-го травня відвідала паризький Лувр.

Мама та дитина для культурного заходу вбралися в джинси і сорочки. Щоправда, Джен усе ж накинула згори темно-сірий тренч, а Еммі, вочевидь, було не холодно і з короткими рукавами.

А син Дженніфер, Макс не захотів піти дивитися мистецтво? Фото Getty Images

Нагадаємо, влітку 2022-го року Лопес уперше публічно сказала про Еммі "вони", давши зрозуміти, що ті є небінарною особою. Ймовірно, незабаром слід очікувати схожої заяви від чоловіка артистки Бена Аффлека, чия спільна з Дженніфер Гарнер дочка Серафіна зробила собі ультракоротку стрижку та презентувала себе під новим іменем.

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