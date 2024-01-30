Багато голого тіла, пестощів і танців: українка зняла Лопес у сексі кліпі

Тетяна Сухачова 30 січня, 12:30

Не встигли українські фани співачки Дженніфер Лопес насолодитися кліпом, в якому та вийшла заміж у сукні від Івана Фролова, як артистка знову підігріла інтерес українців до своєї творчості.

Цього разу Джей Ло представила відео на ремікс пісні Can’t Get Enough, режисеркою якого стала одеситка Таню Муіньо.

У яскравому кліпі Лопес постала у звабливих, відвертих та сексуальних образах. А також у найкращих традиціях своїх хітів запалила хореографією у власному виконанні.

Відео вийшло яскравим та сексуальним

Відео вийшло яскравим та сексуальним

скрін з кліпу

Лопес влаштувала запальні танці прямісінько на вулиці

Лопес влаштувала запальні танці прямісінько на вулиці

скрін з кліпу
Також Лопес показала мокре зваблення

Також Лопес показала "мокре зваблення"

скрін з кліпу
Деякі образи Джен були на межі
Деякі образи Джен були "на межі"
скрін з кліпу

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Як відомо, Таню Муіньо співпрацює не лише із закордонними артистами, серед яких The Weekend, Сем Сміт, Гаррі Стайлз та Лені Кравіц, але й вітчизняними. Зокрема, режисерка неодноразово знімала кліпи для Наді Дорофєєвої та Дмитра Монатіка.

Нагадаємо, Лопес вміє вражати не лише ефектними луками у кліпах. На Тижні моди у Парижі артистка щонайменше двічі дивувала незвичними образам. Обидва рази із використанням величезної кількості квітів.

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