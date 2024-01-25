Лопес у фісташковій сукні з бездонним декольте покрасувалася на моді в Парижі. Фото

Тетяна Сухачова 25 січня, 12:30

Паризький тиждень моди триває і традиційно очі поціновувачів прикуті не лише до нових колекцій, але й до розкішно вбраних гостей, які відвідують покази.

Днями під пильною увагою опинилася і Дженніфер Лопес, яка вигуляла на шоу Elie Saab ефектний образ із декольтованою сукнею фісташкового кольору. Джен, яка до цього вже вражала луком на Schiaparelli, доповнила образ квітковим кейпом.

Дженніфер серйозно підійшла до вибору луку

Дженніфер серйозно підійшла до вибору луку

фото GETTY IMAGES
Артистка доповнила сукню та кейп лаконічною укладкою із оксамитовою стрічкою збоку

Артистка доповнила сукню та кейп лаконічною укладкою із оксамитовою стрічкою збоку

фото GETTY IMAGES

До речі, на Тижні моди в Парижі засвітилася і колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина. Вона відвідала показ Chanel, що відбувся кількома днями раніше.

Нагадаємо, Лопес показалася також на показі Valentino, де крім неї також були присутні Кайді Дженнер із дочкою та наречена Джейсона Стейтема, британська модель Розі Хантінгтон-Вайтлі.

Читайте також:

Лопес на карибському пляжі блиснула кубиками пресу. Фото

Лопес у мереживному спідньому граційно понюхала ружі для фото

Лопес вразила модний Париж незвичною зачіскою та кутюром з 7-ми тисяч справжніх пелюсток троянд. Фото

Лопес Тиждень моди

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів