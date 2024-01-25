Лопес у фісташковій сукні з бездонним декольте покрасувалася на моді в Парижі. Фото

Паризький тиждень моди триває і традиційно очі поціновувачів прикуті не лише до нових колекцій, але й до розкішно вбраних гостей, які відвідують покази.

Днями під пильною увагою опинилася і Дженніфер Лопес, яка вигуляла на шоу Elie Saab ефектний образ із декольтованою сукнею фісташкового кольору. Джен, яка до цього вже вражала луком на Schiaparelli, доповнила образ квітковим кейпом.

Дженніфер серйозно підійшла до вибору луку фото GETTY IMAGES

Артистка доповнила сукню та кейп лаконічною укладкою із оксамитовою стрічкою збоку фото GETTY IMAGES

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До речі, на Тижні моди в Парижі засвітилася і колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина. Вона відвідала показ Chanel, що відбувся кількома днями раніше.

Нагадаємо, Лопес показалася також на показі Valentino, де крім неї також були присутні Кайді Дженнер із дочкою та наречена Джейсона Стейтема, британська модель Розі Хантінгтон-Вайтлі.

