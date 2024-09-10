"Піжаму краще носити так": наречена Роналду замилувала луком їхньої 2-річної доньки

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес, яка веде блог і показує в ньому життя зіркової багатодітної родини, виклала в сторіс чергову порцію милого контенту.

Вона зазнімкувала малечу - 7-річних двійнят Матео та Еву і 2-річну Беллу під час катання на машинці. І окремо продемонструвала стильний лук молодшої дівчинки. На думку Белли, до піжамки пасує такий аксесуар як золотава торбинка з "вушками".

"Піжаму краще носити так", - погодилася Джорджина.

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Нагадаємо, Белла ще полюбляє фарбувати нігті за допомогою фломастера.

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Як відомо, Роналду з Родрігес разом виховують п'ятьох нащадків. Первісткові спортсмена, Кріштіану-молодшому вже 14 років, але історія його народження досі оповита таємницею. Матео та Еву для Роналду виносила сурогатна мати, а від Джорджини футболіст, окрім Белли, має ще одну доньку, 6-річну Алану.