Патчі, розчіска і масаж обличчя: наречена Роналду показала, як їхня малеча наводила їй марафет

Марія Мельник 15 серпня, 17:30
Джорджина Родрігес в сукні
Секрет стилю і вдалих фото Родрігес розкрито

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес з тих, хто любить зайвий раз навести галасу у мережі своїми яскравими фото.

Цього разу 30-річна кралечка в бікіні і ажурному міні покрутила формами на тлі води.

А ще за кадром Джорджина показала, хто є її головними стилістами, завдяки яким знімки жінки набирають величезну кількість вподобаєк.


Родрігес в міні посвітила формами на тлі води

Джорджина любить смачно попоїсти, що лише позитивно відображається на її жіночних формах

фото з instagram
А от ті, хто пітніють над красою Джо...

А от ті, хто пітніють над красою Джо...


Як відомо, Роналду і Джорджина виховують 5 дітей: старшого Кріштіану, Еву, Матео та Алані і молодшу Беллу.

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