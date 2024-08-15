Патчі, розчіска і масаж обличчя: наречена Роналду показала, як їхня малеча наводила їй марафет

Секрет стилю і вдалих фото Родрігес розкрито

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес з тих, хто любить зайвий раз навести галасу у мережі своїми яскравими фото.

Цього разу 30-річна кралечка в бікіні і ажурному міні покрутила формами на тлі води.

А ще за кадром Джорджина показала, хто є її головними стилістами, завдяки яким знімки жінки набирають величезну кількість вподобаєк.

Реклама:

Джорджина любить смачно попоїсти, що лише позитивно відображається на її жіночних формах фото з instagram

А от ті, хто пітніють над красою Джо...



Як відомо, Роналду і Джорджина виховують 5 дітей: старшого Кріштіану, Еву, Матео та Алані і молодшу Беллу.