Патчі, розчіска і масаж обличчя: наречена Роналду показала, як їхня малеча наводила їй марафет
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес з тих, хто любить зайвий раз навести галасу у мережі своїми яскравими фото.
Цього разу 30-річна кралечка в бікіні і ажурному міні покрутила формами на тлі води.
А ще за кадром Джорджина показала, хто є її головними стилістами, завдяки яким знімки жінки набирають величезну кількість вподобаєк.
Як відомо, Роналду і Джорджина виховують 5 дітей: старшого Кріштіану, Еву, Матео та Алані і молодшу Беллу.
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