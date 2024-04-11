Наречена Роналду в блискучому бікіні посвітила соковитими формами і показала коханого в плавках
Наречена футболіста Кріштіану Роналду, блогерка і любителька розкоші Джорджина Родрігес показала, як проводить час в Абу-Дабі.
30-річна кралечка посвітила ласими формами в бікіні і нафотографувала свого коханого.
І хоча нині Insta-стрічка Родрігес майорить розкішними речами, лакшері подорожами та коштовними подарунками, її життя не завжди було таким. Джорджина, яка колись працювала офіціанткою та продавчинею наголошувала, що багато трудилася, та сподівається, що її життєвий шлях стане прикладом для інших.
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