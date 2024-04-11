Наречена Роналду в блискучому бікіні посвітила соковитими формами і показала коханого в плавках

Марія Мельник 11 квітня, 19:00

Наречена футболіста Кріштіану Роналду, блогерка і любителька розкоші Джорджина Родрігес показала, як проводить час в Абу-Дабі.

30-річна кралечка посвітила ласими формами в бікіні і нафотографувала свого коханого.

Чим більше блиску, каміння і ціна речі, тим ймовірніше, що її придбає і одягне Джорджина

Чим більше блиску, каміння і ціна речі, тим ймовірніше, що її придбає і одягне Джорджина

фото з instagram
Блогерка з апетитними формами любить попоїсти ковбасу, а потім попітніти у спортзалі

Блогерка з апетитними формами любить попоїсти ковбасу, а потім попітніти у спортзалі


Родрігес is the new Кардашян

Родрігес is the new Кардашян

Тим часом 39-річний Роналду та його скромні хелсі боул і смузі

Тим часом 39-річний Роналду та його скромні хелсі боул і смузі

Джорджина зовсім не нарцисична, ні

Джорджина зовсім не нарцисична, ні

Точні ні.

Точні ні.

І хоча нині Insta-стрічка Родрігес майорить розкішними речами, лакшері подорожами та коштовними подарунками, її життя не завжди було таким. Джорджина, яка колись працювала офіціанткою та продавчинею наголошувала, що багато трудилася, та сподівається, що її життєвий шлях стане прикладом для інших.

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