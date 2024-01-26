"Усе життя тяжко працювала": наречена Роналду в лакшері брендах знялася для глянцю та схотіла надихати інших
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес стала героїнею номеру мексиканського та латиноамериканського Vogue.
Для чорно-білого (переважно) фотосету 29-річна інфлуенсерка вбралася в вишукані луки від Prada, Guess, Alaïa.
"Я - жінка-борець, чиї цінності ґрунтуються на любові та повазі, із принципами, які супроводжують мене в усіх аспектах життя, як у професійному, так і в сімейному", - заявила Джорджина в інтерв'ю.
"Бути матір'ю - найкраще, що сталося зі мною в житті, та мій абсолютний пріоритет... Кожна мить, проведена з моєю сім'єю - це тоді я почуваюся найбільш щасливою та реалізованою, дивитися, як мої діти ростуть щасливими та розділяти всі моменти разом, у родині - це моє найбільше благословення, я неймовірно вдячна за таку дивовижну сім'ю, яку ми створили", - поділилася вона.
Родрігес, яка колись працювала офіціанткою та продавчинею, сподівається, що її життєвий шлях стане прикладом для інших.
"Гадаю, мій досвід може надихати інших, оскільки я все своє життя тяжко працювала, щоби досягти того, що маю. Сподіваюся, моя наполеглива праця та цілеспрямованість будуть помітні та допоможуть іншим на їхньому шляху", - наголосила вона.
Нагадаємо, Джорджина та Кріштіану виховують п'ятьох нащадків. У 2022-му році пара під час пологів втратила сина.