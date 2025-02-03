Ексдружина Богдана на білому тлі підкреслила стрункі довгі ноги міні-денімом
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк", ексдружина колишнього керівника ОП Андрія Богдана, блогерка Анна Сторожук наробила фото у декольтованій сорочці і джинсовій міні.
На знімках 32-річна Анна посвітила стрункими ніжками і пружними сідницями.
"Коли ти знаєш, чого хочеш, весь світ підлаштовується під твій ритм…", - підписала фото Богдан.
Нагадаємо, Богдан - одна з ексдружин колишнього керівника ОП Андрія Богдана. Своє весілля вони свого часу зіграли на Балі.
Анна - не з тих, хто легко виходить зі стосунків. Під час першого розлучення від стресу жінка погладшала на 16 кіло.
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