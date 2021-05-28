"Відкрилися очі": ексдружина Богдана зізналася, що після розлучення погладшала на 16 кіло

Колишня дружина ексголови ОП Андрія Богдана, Анна Богдан знайшла велике кохання на ТБ, завоювавши серце "Холостяка" Михайла Залівака. Та перед цим жінці довелося пройти великі випробування.

Зі слів Ані, переламний момент у її житті відбувся після розлучення. Тоді вона погладшала на цілих 16 кілограмів.

Про цей непростий період жінка відверто розказала в Instagram.

"От знаєте, хтось після розставання ріже каре, відрізає чубчика чи фарбується. Ну а я що? А я гладшаю на 16 кіло. У це складно повірити, дивлячись на мене зараз, але це так. У даному випадку я не просто їла багато солодкого... я їла ЛИШЕ солодке", - зізналася вона.

"Коли на вагах стукнуло +16, у мене відкрилися очі! Я зрозуміла, що не подобаюся собі в відображенні в дзеркалі, з'явилися проблеми зі шкірою через надлишок цукру. Тобто, весь букет", - пригадала Анна.

Зі зрозумілих причин, у жінки є небагато фото з тих часів

Зірка "Холостяка" не стала робити секрету з того, як їй вдалося схуднути. Їй помогла відмова від солодкого, тренування по п'ять днів на тиждень та LPG-масаж. Уже за півроку жінці вдалося скинути 13 кіло.

Як підкреслила Аня, вона зараз не з тих, хто дотримується суто правильного харчування, і не з тих, хто не любить смачно попоїсти. Але і не заїдає стрес солодощами.

Ані вдалося взяти себе в руку та подолати залежність від цукру

"Дівчатка, все можна, головне - обережно. І моя порада - не силуйте організм усілякими дієтами та голодуванням! Користі це не принесе точно! Головне: любіть себе будь-якою! Ніколи не підлаштовуйтеся під ідеали суспільства та моду! Будьте такою, як вам комфортно! Головне - будьте здорові", - підсумувала Богдан.

Нагадаємо, Анна мріє народити трьох діточок.

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