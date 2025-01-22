Ектор Хіменес-Браво здивував смачною вечерею за 150 гривень
Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво показав, як зробити смачну вечерю за 150 гривень.
Відомий кулінар приготував ситну картопляну запіканку з 4 інгредієнтів.
Для приготування знадобиться: картопля середнього розміру – 9-10 шт; молоко – 250 мл; сир твердий – 80 г; яйця курячі – 2 шт; спеції – за смаком.
"В картоплі зробіть надрізи, не прорізаючи до кінця. Підготуйте суміш із молока, яйця та спецій. До неї додайте тертий сир", - пояснив Браво.
"Викладіть картоплю у форму для запікання, залийте підготовленою сумішшю. Зверху можете додатково присипати сиром для рум’яної скоринки і обовʼязково накрийте фольгою", - проінструктурував він.
"Загорніть краї фольги, щоб картопля пропеклася рівномірно, і випікайте у розігрітій до 170° духовці 20-30 хвилин до готовності. Подавайте теплим, за бажанням прикрасьте свіжою зеленню", - показав Хіменес-Браво.
Нагадаємо, раніше Ектор показував незвичний рецепт салату, для кого не потрібна тарілка.
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