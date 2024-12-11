Рафаелло по-домашньому: Хіменес-Браво поділився рецептом цукерок з двох інгредієнтів

Марія Мельник 11 грудня, 12:30
Хіменес-Браво на відомому кулінарному шоу
фото з Instagram

Зірковий телекухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво напередодні різдвяних свят відповідальний за закриття гастропортреб українців.

У своєму Instagram Ектор показав рецепт відомих цукерок "Raffaello", зроблених власними руками.

Для приготування знадобиться: кокосова стружка — 200 грам + 20 для присипки; згущене молоко — 1 банка; шоколад молочний — 240 г; мигдаль — 50 г.


Екстор розказав, як робити Рафаелло

Для приготування не потрібно екзотичних і замислуватих інгредієнтів

"Змішайте стружку та згущене молоко, сформуйте кульки, а в середину покладіть 1 мигдаль", - радить кухар.

Так виглядатиме тіло цукерки. В отриману суміш додаємо мигдаль

Так виглядатиме "тіло" цукерки. В отриману суміш додаємо мигдаль

Далі слід поставити кульки в морозильну камеру на 10 хвилин, а потім полити шоколадом та присипати стружкою з кокоса.

Поливаємо цукеру молочним шоколадом, додаємо стружку і залишаємо

Поливаємо цукеру молочним шоколадом, додаємо стружку і залишаємо

Смачного!

Смачного!

Як відомо, Ектор нерідко ділиться простими і швидкими рецептами. Раніше він розказував, як швидко приготувати сніданок з лавашу, як зробити корисні чіпси та навіть готував панетоне.

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