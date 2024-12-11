Рафаелло по-домашньому: Хіменес-Браво поділився рецептом цукерок з двох інгредієнтів
Зірковий телекухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво напередодні різдвяних свят відповідальний за закриття гастропортреб українців.
У своєму Instagram Ектор показав рецепт відомих цукерок "Raffaello", зроблених власними руками.
Для приготування знадобиться: кокосова стружка — 200 грам + 20 для присипки; згущене молоко — 1 банка; шоколад молочний — 240 г; мигдаль — 50 г.
"Змішайте стружку та згущене молоко, сформуйте кульки, а в середину покладіть 1 мигдаль", - радить кухар.
Далі слід поставити кульки в морозильну камеру на 10 хвилин, а потім полити шоколадом та присипати стружкою з кокоса.
Як відомо, Ектор нерідко ділиться простими і швидкими рецептами. Раніше він розказував, як швидко приготувати сніданок з лавашу, як зробити корисні чіпси та навіть готував панетоне.