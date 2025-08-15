Не впізнати: Емілі Блант у 2-й частині "Диявол носить Prada" постала в кардинально новому іміджі. Фото

Зараз у Нью-Йорку тривають зйомки другої частини культової стрічки "Диявол носить Prada". І до об'єктивів папараці потрапила виконавиця однієї з головних ролей - актриса Емілі Блант.

Причому зірку було ледь впізнати, адже з яскраво-рудої красуні Емілі перетворилася на рокову платинову блондинку.

Ми звикли до руденької Емілі Чарльтон з "Диявол носить Prada" фото Getty Images

Як відомо, Блант у першому фільмі грає старшу асистентку Міранди Прістлі Емілі Чарльтон. У другій частині вона вже не працює на Міранду і виглядає геть інакше.

А тепер героїня Емілі Блант виглядає так Фото Getty Images

Цікаво, що у "Диявол носить Прада"-2 Блант з'явиться як рудою, так і білявкою. Прем'єра стрічки запланована на 2026 рік, але в мережі вже активно обговорюють стиль головних героїнь Меріл Стріп та Енн Гетевей.