"Диявол носить Prada" повертається: як змінився стиль героїнь культового фільму від першої частини і донині. Фото

"Диявол носить Prada" 2006 року з Енн Гетевей та Меріл Стріп у головних ролях - іконічний фільм, котрий й досі надихає. Команда костюмерів зробила все можливе, щоби створити стильні луки, які досі залишаються в нашій пам'яті, від сумнозвісного блакитного светра Енді до розкішних нарядів Міранди Прістлі.

Для любителів моди це був не просто фільм - це була культурна революція, яка визначила тон майбутніх трендів і поклала початок справжній манії на високу моду.

Цього літа стало відомо, що "Диявол носить Prada" отримає своє продовження з незмінним кастом. До своїх ролей повертаються Енн Гетевей, Меріл Стріп, Емілі Блант та Стенлі Туччі.

Хоч прем'єра запланована на 2026 рік, ТаблоID вже зараз вирішив пригадати найяскравіші луки з першої частини кінокартини і дізнатися, чим будуть дивувати костюмери у сиквелі.

Кадр з фільму "Диявол носить Prada"

Іконічні образи з "Диявол носить Prada" (2006)

"Диявол носить Prada" дав нам, простим смертним, можливість зазирнути у світ високої моди. Ця комедійна драма 2006 року практично стала викриттям безжальної індустрії, а також породила плітки про те, що сувора героїня Меріл Стріп - прототип колись незмінної редакторки американського Vogue, Анни Вінтур.

Перша частина продемонструвала нам безліч неймовірних образів, і от деякі з них.

Чорна сукня Енді

Ця чорна сукня з коміром - ідеальний варіант для ділового образу. Зачіска Енді доповнює цей лаконічний і вишуканий образ, який запевняє, що в житті героїні більше не буде блакитних светрів.

Це чудовий приклад модної інтерпретації чорного кольору, який виглядає дорого, а не похмуро.

У 2025 році цей образ й досі актуальний та стильний.

Вічна класика Кадр з фільму "Диявол носить Prada"

Вайб Жаклін Кеннеді

В одній із найбільш впізнаваних сцен, коли Енді перетворює вулиці Нью-Йорка на власний подіум під трек Мадонни "Vogue", перший образ - поза конкуренції. Двобортне смарагдове пальто від Prada з принтом гепарда на комірі та манжетах у поєднанні з білими рукавичками, сумкою Kate Spade та сонцезахисними окулярами точно не залишає нікого байдужим.

Дуже яскраво Кадр з фільму "Диявол носить Prada"

Міранда та її асистентки

Героїня Меріл Стіп, Міранда Прістлі, та її асистентки є модною силою, з якою слід рахуватися на благодійному вечорі Runway.

Стримана Енді, елегантна і сувора Міранда, а також більш розкута Емілі і її нежить складаються у модний пазл, який назавжди залишиться в історії моди.

Ще один доказ, що чорна сукня - завжди безпрограшний варіант.

Незабутня трійця Кадр з фільму "Диявол носить Prada"

"Офісна сирена" Жізель Бюндхен

Супермодель Жізель Бюндхен зіграла хоч і невелику, проте достатньо пам'ятну роль у "Диявол носить Prada". Стиль героїні Жізель й досі виглядає неймовірно модним. А ці окуляри!? Вони ж буквально квінтесенція тренду 2024 року "office siren". У прямокутній оправі, схожі на ті, що часто носить Белла Хадід та її подруги-модниці в Instagram - здається, такі окуляри ніколи не вийдуть з моди.

Жізель - справжня ікона стилю Кадр з фільму "Диявол носить Prada"

Хутряне пальто Міранди

Пам'ятаєте, як Міранда кожен ранок заходила в офіс та жбурляла свій шикарний верхній одяг на стіл комусь з асистенток? І найчастіше це були хутряні пальта.

Не те щоб персонажка Меріл Стріп потребувала підкреслювати свій статус, але таке пальто кричить про моду, гроші та владу.

До речі, ТаблоID пригадував вінтажне хутро як мастхев на цей рік.

Ці шикарні пальта викликали тривожність у її асистенток Кадр з фільму "Диявол носить Prada"

Рок-н-рольна Емілі

В одному з епізодів Емілі зʼявилася в достатньо рокерському образі, який чудово підкреслював її яскраве руде волосся. Луки модниць нульових не обходилися без широкого ременя, яким головна асистентка підкреслила свою талію. Цікаво, що цьогоріч цей аксесуар як ніколи модний.

Як Міранда могла не взяти Емілі в Париж? Кадр з фільму "Диявол носить Prada"

Нові образи "Диявол носить Prada 2"

Зйомки сиквелу фільму "Диявол носить Prada" розпочалися на початку літа в Нью-Йорку, і, судячи з усього, наступної весни нас чекає справжня модна феєрія. Костюмерка Моллі Роджерс, котра працювала над серіалом "І просто так...", отримала завдання втілити образ Енді, Міранди, Емілі та інших героїв у сучасній версії. Здається, у неї це виходить.

Стильна Енді

Вірогідно, у сиквелі Енді Сакс продовжила цікавитися модою. У фільмі головна героїня зʼявляється в дуже яскравій сукні з принтом. Цю історію Енді доповнила коричневими босоніжками від Chloé на платформі з ремінцями та дерев’яною підошвою, які так і "кричать" про стиль 1970-х.

ТаблоID вже розповідав про ту модну епоху, якою бренди та інфлюенсерки продовжують надихатися і сьогодні.

Все ж робота в Runaway вплинула на стиль Енді Фото Getty Images

А в одному з інших луків Енді поєднала кілька трендів 2025 року: бохо (замшевий піджак та сумка з бахромою) + анімалістичний принт.

На Енді усі можливі тренди одягу 2025 Фото Getty Images

Ділова Емілі

Героїня Емілі Блант, Емілі Чарлтон, у другій частині "Диявол носить Prada" має абсолютно новий образ і, судячи з усього, нову роботу. 29 липня Блант вперше з'явилася на знімальному майданчику в діловому костюмі, натхненному білизняним стилем.

Чарлтон, яка, за повідомленнями, у сиквелі протистоїть своїй колишній начальниці Міранді Прістлі, доповнила свій образ новою сумкою D-Journey від Dior.

А перчинка на місці Фото Getty Images

Елегантна Міранда

23 липня Міранда Прістлі у виконанні легендарної Меріл Стріп прибула на знімальний майданчик у стилі головної редакторки. Стріп продемонструвала перший образ Прістлі: сміливі окуляри Jimmy Choo та коньячну спідницю Gabriela Hearst. Вона доповнила образ лавандовим топом, довгим тренчем та туфлями кольору карамелі на підборах. У руці Прістлі тримала рожеву пляшку для води зі стразами.

Цікаве поєднання кольорів Фото Getty Images

Подейкують, що у сиквелі Міранда буде намагатися справитися із занепадом глянцю. Втім, не перестане бути іконою моди.

В одному з епізодів редакторка з'явилася разом зі своїм соратником Найджелом, котрого грає Стенлі Туччі. На Прістлі сірий тотал лук, який доповнюється срібними прикрасами, а незмінна сивина додає ще більшого холоду цьому образу.

Міранда і її незмінна права рука Найджел Фото Getty Images

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про те, як змінилися актори іншого феномену маскультури - серіалу "Секс і місто", а також дізнавався чи зірки "І просто так..." схожі на своїх персонажок у реальному житті.