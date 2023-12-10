Кунакі та Ратаковскі випнули сідниці у піску для гарячих ФОТО зі спільного відпочинку
Моделі Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі вразили шанувальників пікантними фото у бікіні зі спільного відпочинку.
Фотографіями красуні поділилися на своїх сторінках в Instagram.
На світлинах дівчата позують на сонячному пляжі тільки у купальниках. На Емілі бікіні помаранчевого кольору з червоними орнаментами, а на Тіні — барвистий у квіточку.
Дівчата для знімків подуркували, пообіймалися та випнули сідниці.
Нагадаємо, ексчоловік Тіни Кунакі актор Венсан Кассель завів нову подругу, схожу на неї.
У Тіни та Венсана є спільна донька Амазоні.
А Ратаковскі виховує сина від Себастьяна Беар-МакКларда, який її зрадив.
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