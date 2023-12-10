Кунакі та Ратаковскі випнули сідниці у піску для гарячих ФОТО зі спільного відпочинку

Моделі Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі вразили шанувальників пікантними фото у бікіні зі спільного відпочинку.

Фотографіями красуні поділилися на своїх сторінках в Instagram.

На світлинах дівчата позують на сонячному пляжі тільки у купальниках. На Емілі бікіні помаранчевого кольору з червоними орнаментами, а на Тіні — барвистий у квіточку.

Тіна у своєму профілі підписала фото "Mamans (мами, - ред.)" і позначила Емілі

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Дівчата для знімків подуркували, пообіймалися та випнули сідниці.







Фото Instagram Тіни Кунакі

Без обіймів у купальниках не обійшлося

Гарячі фото особливо сподобалися шанувальникам

Фото Instagam Емілі Ратаковскі

Як відомо, і Тіна, і Емілі мають дітей від своїх колишніх

Нагадаємо, ексчоловік Тіни Кунакі актор Венсан Кассель завів нову подругу, схожу на неї.

У Тіни та Венсана є спільна донька Амазоні.

А Ратаковскі виховує сина від Себастьяна Беар-МакКларда, який її зрадив.





