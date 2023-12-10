Кунакі та Ратаковскі випнули сідниці у піску для гарячих ФОТО зі спільного відпочинку

Юлія Леськова 10 грудня 2023, 10:53

Моделі Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі вразили шанувальників пікантними фото у бікіні зі спільного відпочинку.

Фотографіями красуні поділилися на своїх сторінках в Instagram.

На світлинах дівчата позують на сонячному пляжі тільки у купальниках. На Емілі бікіні помаранчевого кольору з червоними орнаментами, а на Тіні — барвистий у квіточку.

Тіна у своєму профілі підписала фото Mamans (мами, - ред.) і позначила Емілі

Тіна у своєму профілі підписала фото "Mamans (мами, - ред.)" і позначила Емілі


Дівчата для знімків подуркували, пообіймалися та випнули сідниці.


Фото Instagram Тіни Кунакі
Без обіймів у купальниках не обійшлося

Без обіймів у купальниках не обійшлося

Гарячі фото особливо сподобалися шанувальникам

Гарячі фото особливо сподобалися шанувальникам

Фото Instagam Емілі Ратаковскі
Як відомо, і Тіна, і Емілі мають дітей від своїх колишніх

Як відомо, і Тіна, і Емілі мають дітей від своїх колишніх

Нагадаємо, ексчоловік Тіни Кунакі актор Венсан Кассель завів нову подругу, схожу на неї.

У Тіни та Венсана є спільна донька Амазоні.

А Ратаковскі виховує сина від Себастьяна Беар-МакКларда, який її зрадив.



Читайте також:

Ратаковскі епатувала квітами на голих грудях та заговорила про материнство й розлучення у молодому віці

Кунакі в обтислому мереживі попозувала для вишуканих чорно-білих ФОТО

Хадід та Ратаковскі ледь прикрили груди, а Кунакі посвітила "трусами" на модному показі в Парижі. ФОТО

кунакі ратаковскі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів