Ратаковскі закидають роман із відомим артистом. Фото

Ратаковскі засвітилася в компанії чергового зіркового чоловіка

Супермодель Емілі Ратковскі помітили в компанії співака Шабузі.

21-го серпня парочку підловили разом на післяпоказі фільму "Blink Twice" в Нью-Йорку.

Про це пише Page Six.

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Цікавим також є той факт, що спілкуючись з глядачами, модель і співак трималася одне одного.

Через кілька годин 33-річна Ратаковскі і 29-річний Шабузі, чиє справжнє ім'я Коллінз Обінна Чібуезе, пішли з вечірки разом.

На прем'єру фільму Емілі одягла світло-сіре міні і чорні туфлі на підборах з відкритим носком і ремінцями. Шабузі ж обрав джинси і білу обтислу футболку, поверх якої накинув сорочку.

Нагадаємо, у 2022-му зірка розлучилася з батьком свого сина Сильвестра, продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Після цього Емілі була помічена в компанії різних зіркових чоловіків. Одним з останніх залицяльників Емілі був директор A24 film Ноа Сакко.