Ратаковскі епатувала вулиці Нью-Йорка прогулянкою у крихітному бікіні. Фото

Юлія Леськова 2 червня, 13:15

Супермодель Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком в самому купальнику.

Світлинами Емілі поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах модель позує на вулицях "Великого яблука" в помаранчево-білому крихітному роздільному купальнику власного бренду. В руках вона тримає стаканчик з-під кави.

Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, червоними кедами та білими шкарпетками.


Емілі Ратаковскі у купальнику
Фото з Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі на фото для власного бренду

Ратаковскі любить тішити підписників еротичним контентом

Емілі Ратаковскі позує для фото

До речі, у моделі є 2-річний син

Ратаковскі прогулялася містом у купальнику
Фото з Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі у Нью-Йорку
Фото Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, нещодавно Ратаковскі знялася для бренду Кім Кардашян.

Як відомо, якось Емілі підловили на побаченні з новим кавалером.

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