Ратаковскі епатувала вулиці Нью-Йорка прогулянкою у крихітному бікіні. Фото
Супермодель Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком в самому купальнику.
Світлинами Емілі поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах модель позує на вулицях "Великого яблука" в помаранчево-білому крихітному роздільному купальнику власного бренду. В руках вона тримає стаканчик з-під кави.
Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, червоними кедами та білими шкарпетками.
Нагадаємо, нещодавно Ратаковскі знялася для бренду Кім Кардашян.
Як відомо, якось Емілі підловили на побаченні з новим кавалером.
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