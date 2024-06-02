Ратаковскі епатувала вулиці Нью-Йорка прогулянкою у крихітному бікіні. Фото

Супермодель Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком в самому купальнику.

Світлинами Емілі поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах модель позує на вулицях "Великого яблука" в помаранчево-білому крихітному роздільному купальнику власного бренду. В руках вона тримає стаканчик з-під кави.

Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, червоними кедами та білими шкарпетками.

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Ратаковскі любить тішити підписників еротичним контентом

До речі, у моделі є 2-річний син

Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

Фото Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, нещодавно Ратаковскі знялася для бренду Кім Кардашян.

Як відомо, якось Емілі підловили на побаченні з новим кавалером.