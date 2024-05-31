Королеви драми: Еністон, Вергара, Кідман та Фостер у кремових луках опинилися на одній обкладинці. Фото
Голлівудські актриси Ніколь Кідман, Софія Вергара, Дженніфер Еністон, Наомі Воттс, Джоді Фостер, Брі Ларсон та Анна Савай опинилися на одній обкладинці під назвою "Королеви драми".
Саме так їх усіх назвало видання The Hollywood Reporter.
Жінки позували для загального фото у кремових луках, а також кожну зняли окремо.
Усіх цих акторок об'єднує те, що вони (окрім Ніколь Кідман) номіновані на премію Еммі цього року. Дехто з них навіть змагається в одній категорії.
Нагадаємо, в лютому британський Vogue випустив березневий номер, на обкладинці якого знялися одразу 40 відомих жінок.
Приєднуйтесь до дискусії