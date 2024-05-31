Королеви драми: Еністон, Вергара, Кідман та Фостер у кремових луках опинилися на одній обкладинці. Фото

Тамара Кудрявченко 31 травня, 15:15

Голлівудські актриси Ніколь Кідман, Софія Вергара, Дженніфер Еністон, Наомі Воттс, Джоді Фостер, Брі Ларсон та Анна Савай опинилися на одній обкладинці під назвою "Королеви драми".

Саме так їх усіх назвало видання The Hollywood Reporter.

Жінки позували для загального фото у кремових луках, а також кожну зняли окремо.

Актриси з найвідоміших серіалів 2024

Софія Вергара, Ніколь Кідман, Дженніфер Еністон, Анна Савай, Брі Ларсон, Наомі Воттс і Джоді Фостер - зірковішу обкладинку важко уявити

Фото з Instagram

Усіх цих акторок об'єднує те, що вони (окрім Ніколь Кідман) номіновані на премію Еммі цього року. Дехто з них навіть змагається в одній категорії.

Софія Вергара у сукні з декольте

51-річна Софія Вергара може отримати Еммі за головну роль у серіалі "Грізельда"

Ніколь Кідман для The Hollywood Reporter

56-річна Ніколь Кідман точно заслуговує на звання "королева драми"

Дженніфер Еністон із зачіскою Рейчел

55-річна Еністон може отримати Еммі за головну роль у серіалі "Ранкове шоу". На нагороду також претендує її колега по серіалу Різ Візерспун

Наомі Воттс на сторінках The Hollywood Reporter

55-річна Наомі Воттс зіграла одну з головних ролей у серіалі "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"

Нагадаємо, в лютому британський Vogue випустив березневий номер, на обкладинці якого знялися одразу 40 відомих жінок.

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Дженніфер Еністон Вергара
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