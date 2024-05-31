Королеви драми: Еністон, Вергара, Кідман та Фостер у кремових луках опинилися на одній обкладинці. Фото

Голлівудські актриси Ніколь Кідман, Софія Вергара, Дженніфер Еністон, Наомі Воттс, Джоді Фостер, Брі Ларсон та Анна Савай опинилися на одній обкладинці під назвою "Королеви драми".

Саме так їх усіх назвало видання The Hollywood Reporter.

Жінки позували для загального фото у кремових луках, а також кожну зняли окремо.

Софія Вергара, Ніколь Кідман, Дженніфер Еністон, Анна Савай, Брі Ларсон, Наомі Воттс і Джоді Фостер - зірковішу обкладинку важко уявити Фото з Instagram

Реклама:

Усіх цих акторок об'єднує те, що вони (окрім Ніколь Кідман) номіновані на премію Еммі цього року. Дехто з них навіть змагається в одній категорії.

51-річна Софія Вергара може отримати Еммі за головну роль у серіалі "Грізельда"

56-річна Ніколь Кідман точно заслуговує на звання "королева драми"

55-річна Еністон може отримати Еммі за головну роль у серіалі "Ранкове шоу". На нагороду також претендує її колега по серіалу Різ Візерспун

55-річна Наомі Воттс зіграла одну з головних ролей у серіалі "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"

Нагадаємо, в лютому британський Vogue випустив березневий номер, на обкладинці якого знялися одразу 40 відомих жінок.