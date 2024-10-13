"Схоже на тортури": Ешлі Грем налякала фанів б'юті-процедурою. Фото

Фото з Instagram Ешлі Грем

36-річна американська плюссайз модель Ешлі Грем продемонструвала свою б'юті-рутину. Красуня поділилася фото, на яких робить незвичну процедуру для обличчя.

Ешлі показала лице без макіяжу, у яке були вставлені голки, під'єднанні до приладу подання струму, на підборідді були вакуумні груші для масажу.

Модель випробувала на собі відносно нову процедуру - електроакупунктуру (зменшує запалення та покращує кровообіг, а також доведено, що вона зменшує довготривалий хронічний стрес, - ред).

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Підписники моделі у коментарях жартують, що фото схожі на кадри з фільмів жаху

"Мій вид наповнювача", - підписала світлини Ешлі

"Схоже на фільм жахів! Що відбувається?", "Це виглядає страшно! Але краще, ніж різні речовини", "Схоже на тортури", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, якось Ешлі Грем топлес попозувала для артфото.

Як відомо, навесні минулого року Грем прикрасила собою обкладинку "Hot-100".