Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Сукня з сердечками на грудях та джинсові шорти: Френдій вигуляла кілька луків на Тижні моди в Парижі

Марія Мельник - 13 березня, 16:30
Френдій у білому костюмі
Фото з Instagram

Усе більше українських селебріті з'являються на європейських Тижнях моди. Зокрема, блогерка Аліна Френдій відвідала фешн-вік у Парижі, куди привезла з собою кілька стильних образів. 

У своєму Instagram власниця бренду Coosh показала аутфіти, у яких красувалася у модній столиці.

"Luxury randoms from Paris. Можливо, варто частіше одягати сукні?", - підписала фото Аліна.


Аліна Френдій у декольтованій сукні

Аліна попозувала в оксамитовій сукні-русалці бренду Marianna Senchina. До речі, її вартість - 61000 гривень

Сукня українського бренду
Френдій у Парижі попозувала в кежуалі

Були в арсеналі блогерки і більш кежуальні луки

Аліна Френдій у шкіряному луці

Ідеальний варіант для вечері у Парижі

Аліна Френдій у чоботах свого бренду

А ці чоботи з відкритим носком - від бренду самої Аліни

Френдій позує в Парижі

Як вам аутфіт блогерки?

Аліна в тотал блеку від Dior
Не лише українськими брендами...
Не лише українськими брендами...

Нагадаємо, у січні 2023-го Френдій здійснила свою давню мрію - зробила ринопластику. Раніше ТаблоID згадував, хто з українських знаменитостей піддався спокусі дати ляпаса своїй природності.

Читайте також:

"Щаслива назавжди": блогерка Френдій зробила пластику носа та відповіла хейтерам

Блогерка Френдій попозувала топлес для гламурної зйомки. ВІДЕО

Френдій і Пренткович у купальниках посвітили тілами на Мальдівах. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів