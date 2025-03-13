Сукня з сердечками на грудях та джинсові шорти: Френдій вигуляла кілька луків на Тижні моди в Парижі

Усе більше українських селебріті з'являються на європейських Тижнях моди. Зокрема, блогерка Аліна Френдій відвідала фешн-вік у Парижі, куди привезла з собою кілька стильних образів.

У своєму Instagram власниця бренду Coosh показала аутфіти, у яких красувалася у модній столиці.

"Luxury randoms from Paris. Можливо, варто частіше одягати сукні?", - підписала фото Аліна.

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Аліна попозувала в оксамитовій сукні-русалці бренду Marianna Senchina. До речі, її вартість - 61000 гривень

Були в арсеналі блогерки і більш кежуальні луки

Ідеальний варіант для вечері у Парижі

А ці чоботи з відкритим носком - від бренду самої Аліни

Як вам аутфіт блогерки?

Не лише українськими брендами...

Нагадаємо, у січні 2023-го Френдій здійснила свою давню мрію - зробила ринопластику. Раніше ТаблоID згадував, хто з українських знаменитостей піддався спокусі дати ляпаса своїй природності.